Tекст: Александра Юдина

По его словам, продвижение российских войск после попытки наступления только ускорилось.

Также Форман отметил, что с политической точки зрения наступление в Курской области не изменило ситуацию в глазах Вашингтона и Европы.

Как отметил дипломат, украинские власти надеялись, что вторжение на российскую территорию произведет впечатление на союзников и убедит их увеличить поставки оружия и разрешить удары западными ракетами вглубь России.

Однако в статье подчеркивается, что ни в Вашингтоне, ни в Лондоне такого разрешения не дали, а ВСУ отступают не только на Донбассе, но и в Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу решения Владимира Зеленского атаковать Курскую область, при этом Зеленский заявлял, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина».

