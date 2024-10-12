Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Британский дипломат признал провал атаки ВСУ на Курскую область
Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил газете The Daily Telegraph, что наступление ВСУ на Курскую область не достигло ожидаемых результатов, а украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.
По его словам, продвижение российских войск после попытки наступления только ускорилось.
Также Форман отметил, что с политической точки зрения наступление в Курской области не изменило ситуацию в глазах Вашингтона и Европы.
Как отметил дипломат, украинские власти надеялись, что вторжение на российскую территорию произведет впечатление на союзников и убедит их увеличить поставки оружия и разрешить удары западными ракетами вглубь России.
Однако в статье подчеркивается, что ни в Вашингтоне, ни в Лондоне такого разрешения не дали, а ВСУ отступают не только на Донбассе, но и в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу решения Владимира Зеленского атаковать Курскую область, при этом Зеленский заявлял, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина».