Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.
Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.
«Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.
Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.
До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.