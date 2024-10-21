  • Новость часаСпецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    102 комментария
    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня

    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков

    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    20 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине

    Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

    В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

    Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 производства США и РСЗО «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    20 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром

    Семь солдат ВСУ, включая командира, попали в плен под Угледаром

    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро взяты в плен, включая командира взвода.

    Десять украинских военнослужащих, включая командира, попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР, сообщает ТАСС. В результате трое из них погибли, а семеро, включая командира взвода, взяты в плен.

    По словам источника с места событий, военные, попавшие в плен, были эвакуированы с поля боя, им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел неподалеку от Угледара в ходе боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области, захватили разведгруппу ВСУ в этом регионе, а ранее уничтожили еще одну разведгруппу ВСУ.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    20 октября 2024, 18:27 • Новости дня
    ВСУ атаковали районную администрацию в Запорожской области

    Украинский дрон нанес удар по администрации Васильевского района в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Как сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий, инцидент произошел в 16.32, когда с дрона был сброшен боеприпас, в результате чего было повреждено остекление здания. «Информация о пострадавших не поступала», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запорожская область является частью России с сентября 2022 года, когда на референдуме большинство населения высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Однако Киев не признает результаты голосования и продолжает военные действия в регионе. В настоящее время под контролем России находится более семидесяти процентов территории области, за исключением города Запорожья, который удерживают украинские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии Энергодар, в результате чего была повреждена подстанция и более 20 тыс. человек остались без света.


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    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Эксперт: Из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Украинский эксперт Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

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    20 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Стало известно о новых обстрелах Белгородской области со стороны Украины

    ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области, сообщает ТАСС.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем телеграм-канале. В результате атаки пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское Борисовского района.

    У потерпевшего зафиксированы минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения.Его доставляют в областную клиническую больницу.

    На предприятии повреждена газовая труба.

    Гладков также отметил, что обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка.

    В Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. В трех других домах выбиты окна, пробита крыша и посечены заборы.

    В Новой Таволжанке в четырех частных домовладениях повреждены остекление, кровли, фасады и надворные постройки, осколки повредили легковой автомобиль.

    Волоконовский район также подвергся атакам. В селе Тишанка были зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и двух частных домовладениях. Выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден газопровод в одном из домов.

    Атаки проводились с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление.

    В результате ночной атаки ВСУ на Курскую область были повреждены здания, однако обошлось без пострадавших.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

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    21 октября 2024, 01:37 • Новости дня
    Минобороны уничтожило 114 украинских БПЛА за сутки

    Минобороны России сообщило об уничтожении 114 украинских БПЛА над регионами РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников над различными регионами, с наибольшей активностью над Курской и Липецкой областями.

    Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает ТАСС.

    Основная часть дронов была сбита в ночное время. В частности, 43 аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской и 6 – над Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен над Московской областью.

    Кроме того, Министерство обороны уточнило, что в течение дня было сбито еще четыре беспилотника над Курской областью. Первый из них был уничтожен около 12:30, второй – в 13:50, и еще два – примерно в 20:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, отметив, что корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров.

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    20 октября 2024, 16:06 • Новости дня
    Экипажи Ка-52М ВКС России уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику, сообщили в Минобороны РФ.

    В ходе операции наносились удары авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения оружия экипажи успешно выполнили противоракетные маневры, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    По информации российской стороны, в результате атаки был уничтожен личный состав и бронированная военная техника ВСУ. Авианаводчики, руководившие операцией, подтвердили успешное выполнение задачи и поражение целей.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ успешно уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.

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    20 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Связисты ВС России улучшили маскировку и связь в районе Токмака

    Военные связисты в районе Токмака улучшили маскировку и увеличили количество точек связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Токмака связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили маскировку оборудования и качество связи, протянув около 120 километров кабеля, что увеличило количество точек связи.

    Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России достигли значительных успехов в улучшении маскировки оборудования и качества связи в районе Токмака, сообщает РИА «Новости». По словам начальника связи батальона с позывным «Янтарь», в зоне ответственности подразделения увеличилось количество точек связи, что способствует более эффективной координации.

    Было проложено около 120 километров кабеля, что позволило значительно увеличить количество абонентов. «Янтарь» подчеркнул, что подразделение приобрело значительный опыт в маскировке антенн и обеспечении безопасности. Он отметил, что по сравнению с первоначальным периодом качество и распространенность связи выросли в несколько раз, благодаря новой технике и постоянной работе над ее освоением.

    Пользуясь случаем, «Янтарь» поздравил всех сослуживцев и «братьев по оружию» с «Днем военного связиста», который отмечается 20 октября, пожелав им крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали применять новые ретрансляторы для улучшения качества связи в зоне специальной военной операции на Украине, а Министерство обороны показало боевую работу военных связистов, которые обеспечивают стабильную связь в сложных условиях.

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