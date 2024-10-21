Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

«Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.