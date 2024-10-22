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    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    8 комментариев
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

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    22 октября 2024, 16:12 • Новости дня

    Путин заявил о важности отношений с Африкой

    Путин подчеркнул значимость укрепления связей с Африканским континентом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность укрепления отношений с африканскими странами и совместную работу по реализации договоренностей саммита «Россия – Африка».

    На саммите БРИКС в Казани он провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, где отметил практическую реализацию принятых документов по итогам петербургского саммита, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул совместную работу России и африканских стран над декларацией и планом действий до 2026 года.

    «Конечно, Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия – Африка» совместных документов: декларации и плана действий до 2026 года», – сказал Путин.

    Напомним, Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС, затем он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позже на полях саммита БРИКС начались переговоры с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

    21 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани переговорами с польским премьером Туском

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском, вместо Вучича страну на саммите представят вице-премьер Александр Вулин и министры.

    Вучич сообщил, что не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани, так как на эти даты у него уже запланированы встречи, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    «В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет», – сказал Вучич.

    Он сообщил, что «завтра-послезавтра» проведет встречу с главами правительств Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в Комарно на юге Словакии, а «уже в среду приезжают» Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После них Сербию посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», – добавил Вучич.

    Президент Сербии также отметил, что страна не поддержала ни один из 44 «пакетов различных санкций», введенных в 2024 году против России, что, по словам Вучича, высоко ценится российским лидером.

    «Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию», – сказал он. Сербия решила направить на саммит БРИКС Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адриану Месарович и министра по вопросам международного экономического сотрудничества Ненада Поповича.

    Вучич заявил, что рассчитывает совершить визит в Москву 9 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич в воскресенье сообщил о телефонных переговорах с Путиным. В начале октября сербские СМИ сообщили, что Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России. Кроме того, Вучич подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии. Он заявил, что смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

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    22 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

    Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

    Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

    «Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

    Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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    22 октября 2024, 10:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

    Путин прибыл в Казань для встреч с участниками саммита БРИКС и неформального обеда

    Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что глава России уже находится в городе.

    «Президент уже в Казани», – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что изменений в графике не предвидится и все мероприятия пройдут по плану.

    В рамках визита Путина в Казань запланированы двусторонние встречи с участниками саммита БРИКС. Вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. Двусторонние встречи и другие мероприятия в рамках саммита продолжатся на протяжении следующих двух дней.

    Ранее сообщалось, что президент Египта направился на саммит БРИКС в Казань. К саммиту БРИКС здесь подготовили люксовые номера мирового уровня.

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

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    21 октября 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность.

    В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Пушков удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Вайнберга. Ордена присуждены за их вклад в соответствующие области.

    Ранее Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

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    21 октября 2024, 21:06 • Новости дня
    Ушаков назвал график встреч Путина на саммите БРИКС

    Ушаков: Путин намерен встретиться с Моди, Си Цзиньпином и Эрдоганом в рамках саммита БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, цикл бесед начнется 22 октября встречей с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, далее запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Также состоятся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

    Во второй день саммита планируется несколько рабочих встреч после заседания в узком и расширенном формате. Президент России встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего пройдет встреча с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, указал Ушаков.

    Он подчеркнул, что третий день саммита будет насыщен встречами с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. Завершатся мероприятия встречами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

    Ушаков уточнил, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут на саммит БРИКС в Казань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили, что в последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

    Ранее Ушаков сообщил, что итоги саммита БРИКС будут подведены в казанской декларации и на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится после завершения заседаний в формате «БРИКС плюс».

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    22 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Time: Лидеры десятков стран готовы встретиться с Путиным на саммите БРИКС

    Time: Лидеры стран на саммите БРИКС в Казани готовы встречаться с Путиным вопреки Западу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

    Американский журнал Time сообщает, что участие десятков глав государств в саммите БРИКС подтверждает их готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на усилия Запада по изоляции России. Издание отмечает, что многие лидеры, особенно из стран Глобального Юга, стремятся к диалогу с российским лидером, что свидетельствует о продолжающемся интересе к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    16-й саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и является ключевым событием председательства России в этом объединении. БРИКС, созданный в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году принял в свои ряды Южно-Африканскую Республику. С начала 2024 года к группе присоединились новые участники: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, президент Египта также направился в Казань на саммит БРИКС.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.

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    21 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться

    Политолог Баширов: Ближневосточные деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир начал меняться после начала СВО – многие страны увидели, что американцам можно давать отпор. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам, которые начали активно развивать отношения с Россией, Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    «Мы видим синергию интересов России и стран Ближнего Востока. ОАЭ, Саудовская Аравия – молодые государства, но они активно развиваются, имеют финансовые ресурсы. Встреча с лидером ОАЭ была проведена до саммита БРИКС – это говорит об интересе к сотрудничеству с Россией со стороны ближневосточных деловых кругов», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «И здесь важно отметить разницу между подходами России и США в отношениях со странами Ближнего Востока. Запад до сих пор придерживается неоколониальной модели. Россия же предлагает равноправие – это принципиальная позиция Владимира Путина. Несомненно, у ОАЭ могут быть свои взаимовыгодные проекты с США. Но это никак не мешает нашему сотрудничеству», – добавил собеседник.

    «Кстати, после начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться. Во всем мире увидели, что американцам можно давать отпор. Этот гегемон, оказывается, не настолько силен, чтобы его бояться. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам: договорились с Китаем – начали работать. Договорились с Индонезией – начали работать. Мир начал несколько меняться после начала СВО», – пояснил аналитик.

    К тому же, по его словам, Россия может оказать поддержку монархиям Залива в поддержании региональной безопасности. «Ближний Восток постоянно говорит о том, что хочет стать хабом по транспортировке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Ближний Восток сильно зависит от Ормузского пролива. Любая нестабильность между Ираном и Израилем – и сразу возникают риски, растет цена перевозок, страховки, неуверенность перевозчиков. И Россия как сильный актор в регионе делает все возможное для улучшения ситуации», – заметил он.

    В понедельник в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    Как отметил Путин, за последние три года товарооборот между странами вырос втрое. Но «в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения». «Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно, и сегодня у нас такая возможность есть», – пояснил президент России, передав слово гостю.

    «В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов, однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов. Я подтверждаю Вашему Превосходительству, что мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей», – сказал лидер ОАЭ.

    «ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом в нашем сотрудничестве», – пояснил аль Нахайяна.

    Кроме того, Путин и аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова. На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра.

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    22 октября 2024, 03:55 • Новости дня
    Бразилия анонсировала телефонный разговор Путина с Лулой да Силвой
    Бразилия анонсировала телефонный разговор Путина с Лулой да Силвой
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник состоится телефонный разговор президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщила администрация бразильского лидера.

    Переговоры запланированы на 15.30 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы головы. Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил график встреч Путина на саммите БРИКС, отметив, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут в Казань.


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    22 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин подготовил подарки для лидеров стран БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подготовил особые подарки для участников саммита БРИКС, который проходит в Казани, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин подготовил подарки для лидеров стран, участвующих в саммите БРИКС в Казани, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, отметив, что детали будут раскрыты позже.

    Песков не уточнил, о каких именно подарках идет речь, но заявил: «Подарки предусмотрены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыли в Казань.

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    22 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин пошутил об отсутствии перевода на встрече с Моди

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пошутил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и так понимает его слова без перевода благодаря теплым отношениям между Москвой и Нью-Дели.

    На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди возникла небольшая заминка с переводом. Переводчица, не желая прерывать российского лидера, дождалась паузы в его речи, чтобы начать последовательный перевод, передает ТАСС.

    «У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», – с улыбкой объяснил президент России задержку перевода.

    Слова Путина вызвали улыбку и смех у Моди, который поддержал шутку российского президента.

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля,

    До этого Моди заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

    Также сообщалось, что Путин подготовил особые подарки для участников саммита, который проходит в Казани.

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    22 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом ЮАР

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой на полях саммита БРИКС

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях саммита БРИКС начались переговоры президента России Владимира Путина с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    Видео встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казань также прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф заявил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    «Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики», – отметил глава государства.

    Путин также подчеркнул успехи Нового банка развития, который с 2018 года профинансировал 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России прибыл в Казань для участия во встречах с участниками саммита БРИКС и неформального обеда.

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    22 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Путин провел первую встречу на саммите БРИКС с главой Нового банка развития

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС.

    Переговоры проходят в историческом Губернаторском дворце Казанского кремля, который был построен по распоряжению императора Николая I в 1836 году, передает ТАСС.

    С российской стороны на встрече присутствуют высокопоставленные чиновники, включая главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, замглавы администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Алексея Оверчука, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и министра финансов Антона Силуанова.

    Позже во вторник в Губернаторском дворце запланированы встречи Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем Китая Си Цзиньпином. Вечером лидеры примут участие в неформальном обеде в Казанской ратуше.

    В течение следующих дней на полях саммита Путин также проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В общей сложности на саммите запланированы двусторонние встречи Путина с различными мировыми лидерами.

    Путин и Руссефф ранее встречались на Петербургском международном экономическом форуме в июне и на саммите Россия – Африка в июле 2023 года. Новый банк развития БРИКС был основан в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов в странах – участниках блока.

    Ранее газета Time сообщала, что несмотря на попытки Запада изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

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    22 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин поблагодарил Моди за решение открыть консульство в Казани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Индии Нарендре Моди за решение открыть генеральное консульство Индии в Казани.

    На встрече с Моди на полях саммита БРИКС Путин отметил, что расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, передает ТАСС.

    «Позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани, – обратился президент РФ после теплых объятий с гостем. – Это один из наших исторических замечательных городов Поволжья».

    «Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами», – поделился Путин. «Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону», – напомнил российский президент о частых контактах с индийским премьером.

    Напомним, во вторник Владимир Путин начал переговоры с Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС, где планируется рассмотреть вопросы стратегического партнерства.

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    Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России

    В три раза выросла торговля России с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером для Москвы среди стран арабского мира. Почему торговля так резко выросла, как этому способствовали санкции и какую роль сыграл в этом Абу-Даби? Подробности

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    Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы

    «Перед лицом гибридных тактик России Молдова показала, что она независима, сильна и хочет европейского будущего». Так воскресное голосование в Молдавии оценивает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, защищая свою протеже – пока еще президента Майю Санду – от обвинений в фальсификациях. Правда ли, что у молдаван украли выборы? Что с этим делать? Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Кризис Boeing имеет значение для спецоперации

    Американская авиакосмическая корпорация Boeing предпринимает титанические усилия для своего выживания. Речь идет и о многомиллиардных займах, и о резком повышении зарплат персоналу, и о новых контрактах. В числе последних – контракты на поставку систем вооружений для Украины. А значит, кризис «Боинга» имеет отношение в том числе и к происходящему на поле боя в зоне спецоперации. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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