Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.9 комментариев
BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams
Business Insider: ВСУ начали самостоятельно усиливать защиту танков Abrams
Украина самостоятельно усиливает защиту американских танков Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.
«Украина усиливает защиту танков Abrams. <...> Они США поставляют танки без улучшенной брони», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Business Insider.
Бывший офицер британской армии Николас Драммонд пояснил изданию, что США отправляют танки без улучшенной брони с обедненным ураном из соображений секретности.
Также журнал Military Watch сообщал, что Украина за последние полгода утратила около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця».