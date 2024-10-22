Медвежонку Паддингтону оформили британский паспорт

Британское МВД оформило официальный паспорт для медвежонка Паддингтона

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает еженедельник Radio Times, Министерство внутренних дел Британии оформило официальный паспорт персонажу книг и кинофильмов – медвежонку Паддингтону. Киногерой, который по сюжету незаконно прибывает в Соединенное Королевство из «дремучего Перу», теперь может похвастаться британским гражданством. В новом фильме о приключениях медвежонка, который выйдет 8 ноября, Паддингтон отправляется в Южную Америку, предъявляя на границе британский паспорт, передает ТАСС.

Сопродюсер фильма Роб Силва рассказал, что идея получения паспорта возникла после обращения в Министерство внутренних дел с просьбой предоставить бутафорский бланк. Однако неожиданно паспорт был оформлен официально и теперь существует в единственном экземпляре. В графе для служебных отметок сотрудники МВД с юмором указали «медведь».

На опубликованном изображении документа указаны имя медвежонка – Паддингтон Браун, дата и место рождения – Перу, 25 июня, хотя год рождения не указан. На паспортной фотографии Паддингтон запечатлен без своей красной шляпы, облизывая объектив камеры.

Оформление паспорта для Паддингтона особенно примечательно на фоне обсуждений в Британии о снижении уровня иммиграции. Кембриджский юрист Дэвид Матьяc в статье для юридического блога Opinio Juris отметил, что нынешние законы затруднили бы медвежонку избежание депортации. Британский адвокат Колин Йоу также неоднократно указывал на несоответствие событий фильмов о Паддингтоне британским миграционным законам. Без легального статуса медвежонку грозили бы тюремные сроки и депортация, а его приемной семье – крупные штрафы и обвинения в содействии нелегальной иммиграции.