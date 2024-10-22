Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В РАНХиГС запустили программу для управленцев новых регионов России
Президентская академия запустила программу «Современное публичное управление: теория и практика»
Образовательная программа, направленная на повышение компетенций руководителей новых регионов страны, запущена в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
Как сообщается в Telegram-канале Президентской академии (РАНХиГС), образовательная программа «Современное публичное управление: теория и практика» запущена по поручению президента Владимира Путина и реализуется на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Программа направлена на повышение компетенций руководителей новых российских регионов для более эффективного восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Основной акцент программы сделан на повышении уровня горизонтального взаимодействия между федеральными и региональными органами власти. В обучении используются лучшие практики, разработанные в рамках проектов «Школа губернаторов», «Школа мэров» и «Лидеры России», которые также реализуются на базе ВШГУ и президентской платформе АНО «Россия – страна возможностей».
Участниками программы стали представители органов власти новых регионов, профильные работники министерств, а также представители регионов-шефов. Первый модуль программы фокусируется на теме конституционного строя России.
«Программа – одна из частей политики президента России по формированию и усилению системы поиска, развития и продвижения талантливых и мотивированных руководителей, которые заинтересованы в повышении качества жизни граждан в новых регионах, реализации новых проектов и инициатив в интересах жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Ранее в Москве стартовал первый модуль «Школы мэров» для третьего и четвертого потоков муниципальных управленцев, направленный на подготовку кадрового резерва.