  • Новость часаПутин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
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    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    22 октября 2024, 17:10 • Новости дня

    В РАНХиГС запустили программу для управленцев новых регионов России

    Президентская академия запустила программу «Современное публичное управление: теория и практика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образовательная программа, направленная на повышение компетенций руководителей новых регионов страны, запущена в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

    Как сообщается в Telegram-канале Президентской академии (РАНХиГС), образовательная программа «Современное публичное управление: теория и практика» запущена по поручению президента Владимира Путина и реализуется на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Программа направлена на повышение компетенций руководителей новых российских регионов для более эффективного восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Основной акцент программы сделан на повышении уровня горизонтального взаимодействия между федеральными и региональными органами власти. В обучении используются лучшие практики, разработанные в рамках проектов «Школа губернаторов», «Школа мэров» и «Лидеры России», которые также реализуются на базе ВШГУ и президентской платформе АНО «Россия – страна возможностей».

    Участниками программы стали представители органов власти новых регионов, профильные работники министерств, а также представители регионов-шефов. Первый модуль программы фокусируется на теме конституционного строя России.

    «Программа – одна из частей политики президента России по формированию и усилению системы поиска, развития и продвижения талантливых и мотивированных руководителей, которые заинтересованы в повышении качества жизни граждан в новых регионах, реализации новых проектов и инициатив в интересах жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – заявил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

    Ранее в Москве стартовал первый модуль «Школы мэров» для третьего и четвертого потоков муниципальных управленцев, направленный на подготовку кадрового резерва.

    21 октября 2024, 21:24 • Новости дня
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией

    Иванишвили заявил о предложении Запада начать партизанскую войну Грузии с Россией

    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили рассказал о том, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией, за которой последовало бы партизанское сопротивление.

    Иванишвили поделился в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» информацией о том, что западный чиновник предлагал Гарибашвили начать войну с Россией, передает ТАСС.

    По словам Иванишвили, военный конфликт продлился бы три-четыре дня, после чего Грузия должна была бы перейти к партизанскому сопротивлению. «Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран», – объяснил Иванишвили.

    Гарибашвили выразил сомнения в целесообразности такого предложения, задав вопрос о том, как долго Грузия сможет противостоять России. На это он получил ответ: «Три-четыре дня. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда». Иванишвили подчеркнул, что подобные предложения могут обернуться катастрофой для страны, ведь «три-четыре миллиона» жителей Грузии рисковали бы своими жизнями.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, тогда как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

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    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 20:30 • Новости дня
    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей

    Киркоров появился на мероприятии с эксклюзивной сумкой-чемоданом за четыре млн рублей

    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров удивил гостей светского мероприятия, появившись с эксклюзивной сумкой, которая существует всего в двух экземплярах и стоит четыре млн рублей.

    Отвечая на вопросы гостей о содержимом сумки, Киркоров пошутил: «Ключи от квартиры, где лежат деньги».  Позднее артист признался, что сумка является эксклюзивной и существует всего в двух экземплярах, передает «Московский комсомолец». Стоимость этого аксессуара составляет четыре млн рублей.

    Напомним, в мае Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую за слова о женоненавистничестве. В июне Таганский районный суд принял к производству иск Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда к Киркорову, в сентябре инстанция частично удовлетворила иск Успенской, обязав Киркорова выплатить 90 тыс. рублей.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Для решения логистических задач наши войска используют проселочные дороги в северной части города. В боевых действиях также принимают участие бойцы 98-й бригады ВДВ и 200-й бригады ВС России. Основной задачей военных является дальнейшее продвижение вглубь населенного пункта и освобождение от противника оставшихся районов. Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

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    21 октября 2024, 20:21 • Новости дня
    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

    Посольство: На борту сбитого в Судане грузового самолета могли быть россияне

    В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в контакте с властями Судана расследует обстоятельства крушения грузового самолета в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане.

    Представители Сил быстрого реагирования Судана через свои соцсети заявили в понедельник, что на западе страны был сбит грузовой самолет, передает ТАСС. По их версии, в составе экипажа могли находиться российские граждане. По предварительным данным, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ.

    Российская дипмиссия ведет активные переговоры с суданскими властями для выяснения всех деталей инцидента. «Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», – добавили там.

    В июле прошлого года в аэропорту суданского города Порт-Судан также  разбился транспортный гражданский самолет «Антонов», погибли девять человек.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    22 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке
    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Силы быстрого реагирования Судана могли сбить Ил-76 по ошибке, однако точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, ведь в стране продолжается гражданская война, а Дарфур, где самолет потерпел крушение, – мятежный регион, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Вадим Козюлин. О катастрофе Ил-76 стало известно накануне. По данным СМИ, погиб российский летчик.

    «Российские самолеты довольно часто берутся в аренду авиакомпаниями разных стран, и нередко экипаж воздушного судна состоит из россиян. Появление Ил-76 в Судане отчасти объясняется именно этим», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Он напомнил, что, по некоторым данным, грузовой самолет принадлежал компании, базирующейся в ОАЭ. При этом эмиратские власти, согласно сообщениям в СМИ, спонсируют суданских мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).

    По мнению собеседника, сбитие самолета могло произойти по ошибке. «Скорее всего, катастрофа стала результатом отсутствия должного взаимодействия между частями», – допустил эксперт. Однако инцидент будет иметь определенные последствия. Вполне возможно, что ОАЭ пересмотрит снабжение СБР. «Например, на определенное время будут прекращены полеты грузовых самолетов с тем, чтобы продумать безопасность полетов», – предположил Сивков.

    Несколько иной точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его мнению, даже если ОАЭ пересмотрит снабжение Сил быстрого реагирования Судана, то «найдутся другие желающие заработать». Собеседник напомнил, что в Судане авиакатастрофы, подобные той, что произошла с Ил-76, довольно частое явление. «Многие остаются нерасследованными», – указал эксперт.

    Точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, поскольку в Судане продолжается гражданская война, а Дарфур, где Ил-76 потерпел крушение, – мятежный регион, уточнил Козюлин. «Что перевозило судно, не очень понятно – все сгорело», – рассуждает спикер.

    Он напомнил, что, согласно одной из версий, рейс с боеприпасами для СБР направлялся в Чад, откуда мятежники могли бы получить пополнение. «Судан – страна, богатая нефтью и золотом. Там пересекаются интересы внутренних и внешних игроков. И соседний Чад, с которым у Хартума был конфликт, иногда помогал повстанцам», – заключил аналитик.

    Ранее Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. Российское посольство заявило, что «в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента». Как отмечается в дипведомстве, ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре».

    По уточненной информации, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ. Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить судно по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов».

    На грузовом самолете Ил-76 летел россиянин Антон Селиванец, сообщила семья летчика. «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего. Он уточнил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

    Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается.

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    21 октября 2024, 20:04 • Новости дня
    Захарова заявила о тоталитарных методах избирательной кампании в Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная кампания в Молдавии проводилась властями страны с использованием антидемократических и тоталитарных методов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По мнению Захаровой, молдавские власти не смогли конкурировать с политическими оппонентами на равных условиях и активно использовали административный ресурс, передает РИА «Новости».

    «Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ», – сказала дипломат.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов. Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

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    21 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    Британскому журналисту Филлипсу предоставили временное убежище в России

    Волк: Британскому журналисту Филлипсу предоставили временное убежище в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналисту из Британии Грэму Филлипсу предоставлено временное убежище на территории России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Филлипс получил временное убежище в России по решению миграционного подразделения МВД Луганской народной республики, сообщила Волк в Telegram-канале.

    «Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», – написала она.

    Ранее американец Джозеф Татер, арестованный в Москве за применение насилия к полицейскому, заявил о намерении получить политическое убежище в России.

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    22 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Кремль в своем Telegram-канале опубликовал видео встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Эксперты: Сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекут в России

    Эксперты: В 2024 году истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard в России

    Эксперты: Сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекут в России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году у карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности чипов, что может повлиять на их работоспособность, но не станет массовой проблемой, сообщили эксперты на платежном рынке и представители крупнейших банков.

    По данным экспертов, в конце 2024 года у карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности чипов, передает РБК.

    Отмечается, что это впервые случится после ухода международных платежных систем из страны в 2022 году.

    Срок действия сертификатов безопасности чипов не всегда совпадает со сроком действия самих карт, и ранее они продлевались международными системами. Теперь ответственность за это ложится на банки, которые должны решить, принимать ли такие карты к оплате.

    Функционирование карт зависит от двух банков в цепочке: банка-эмитента и банка-эквайера. Некоторые платежи могут не проходить, особенно отложенные операции, например, в общественном транспорте, где POS-терминалы не всегда подключены к сети. Тем не менее таких транзакций немного.

    Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, карты с истекшими сертификатами не станут неработоспособными. Срок действия сертификата – лишь один из критериев для терминала. Дополнительные тесты с этими картами уже проводятся.

    Руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых добавил, что Центральный банк и НСПК прорабатывают вопрос о поддержке работоспособности карт в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.

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    22 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом ЮАР

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой на полях саммита БРИКС

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях саммита БРИКС начались переговоры президента России Владимира Путина с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    Видео встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казань также прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 07:54 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила 18 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 18 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 18 украинских дронов в пяти областях страны, включая Брянскую и Белгородскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 18 беспилотников Украины.

    Из 18 дронов 11 были сбиты над Брянской областью, три над Белгородской, два над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Тульской области, что вызвало полное уничтожение товаров готовой продукции и частичное разрушение зданий предприятий.

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    22 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил о росте торговли с ЮАР

    Путин сообщил о росте торговли с ЮАР на 3% за восемь месяцев 2024 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торговый оборот между Россией и ЮАР вырос на 3% за первые восемь месяцев этого года, страны продолжают работу над расширением и диверсификацией взаимной торговли и инвестиций, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

    «Связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти: в январе–августе этого года рост составил 3%. Здесь, конечно, есть над чем совместно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, перспективными сферами сотрудничества между Россией и ЮАР являются энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации.

    «Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка», – добавил он.

    Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. До этого Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который в ходе встречи в Казани подтвердил тесные связи между Россией и Индией и подчеркнул важность регулярных визитов.

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