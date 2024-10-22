Слова Дурова стали аргументом в деле о зачатых с помощью ЭКО после смерти отца детях

Конституционный суд изучил дело о пенсии на детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца

Tекст: Дарья Григоренко

КС рассмотрел запрос жительницы Петербурга Марии Щаниковой о соответствии закона «О страховых пенсиях» Конституции. Щаникова указала, что права ее несовершеннолетних детей нарушены, так как суды отказали в пенсии по потере кормильца. Отказ был обоснован тем, что дети не успели стать иждивенцами их отца, который умер до их рождения, пишет РБК.

Антон Щаников, муж Марии, в феврале 2016 года прошел процедуру криоконсервации биометариала, а в ноябре того же года умер, после чего она прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2017 году, и в 2018 году родила близнецов. Суд установил факт отцовства, однако пенсия была отклонена. Адвокат Щаниковой Владимир Цвиль подчеркнул, что отказ в выплате является дискриминацией, а право должно адаптироваться к достижениям в репродукции.

Полномочный представитель правительства в КС Михаил Барщевский заявил о рисках, связанных с потенциальной волной запросов на пенсии в аналогичных случаях. Он отметил, что поддерживать ее заявление не следует: «Нельзя ни в коем случае соглашаться с позицией заявительницы. Мы все с вами читаем газеты. Не так давно, где-то с месяц, Павел Дуров сделал заявление о том, что он сдал биоматериал и рассчитывает стать отцом не менее 100 детей. Волеизъявление есть, биологический материал есть, таким образом любая женщина, которая воспользуется его биоматериалом, исходя из той правовой позиции, которую озвучили заявители, именно с этими аргументами может идти за пенсией по потере кормильца».

К тому же, указал он, положительное решение в этом деле может привести к тому, что впоследствии дети, которых зачали после смерти родителя, смогут оспаривать наследство, а это приведет к ломке наследственного права. По его мнению, выходом из сложившейся коллизии может стать создание новых правовых норм, учитывающих такие случаи. «Если у вас нету тети, вам ее не потерять, а если у вас не было кормильца, как можно назначать пенсию по потере кормильца», – призывал он отнестись еще и филологически к рассматриваемому прецеденту.

В конце заседания представитель заявительницы Цвиль отмел доводы Барщевского. По его оценке, пример с Дуровым несостоятелен, так как основатель Telegram выступал как донор, а при донорстве возникают совсем другие правоотношения. «Думали, простота, а тут одна матрешка за другой раскрывается», – завершил заседание председатель суда Валерий Зорькин. Решение суда пока не оглашено.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на протяжении многих лет был донором спермы и у него более 100 биологических детей. Он выразил свое намерение обнародовать ДНК-код. Комментируя данные высказывания, адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что никто из сотни детей претендовать на богатство Дурова не сможет. При этом он отметил, что с моральной точки зрения данная информация спорна, так как дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения.