Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».27 комментариев
Добровинский: 100 детей Дурова не смогут претендовать на его богатство
Адвокат Добровинский призвал Дурова не рассекречивать свой ДНК-код
«Обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности и том, что пациентка никогда не будет претендовать на что-либо и судиться с донором об установлении отцовства», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский. Ранее основатель Telegram Павел Дуров признался, что как бывший донор спермы является отцом более 100 детей.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что более 15 лет назад был донором спермы, и недавно он узнал, что благодаря этому число его биологических детей переваливает за сотню и находятся они в 12 странах. Предприниматель также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы помочь его биологическим детям найти друг друга.
«Первое, не относящиеся к делу, – это количество биоматериала, которое по словам господина Дурова он сдал – это довольно большой материал. Радует такая производительность человека. Второе – обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности и том, что пациентка никогда не будет претендовать на что-либо и судиться с донором об установлении отцовства», – говорит Добровинский.
По его словам, это является основополагающей темой договора. И если Павел Дуров решил рассекретить свою ДНК, то он ничем не рискует, поскольку с юридической точки зрения никто без установления отцовства не может претендовать на его имущество. Таким образом финансовый риск для донора отсутствует на 100%.
«Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни. Я бы предостерег господина Дурова от этого шага, если он «любит» детей, которых он вообще-то не знает», – заключил Добровинский.
Ранее американский миллиардер Илон Маск в ответ на информацию о том, что у Дурова более сотри биологических детей пошутил, что это «уровень новичка». Он также сравнил предпринимателя с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей.