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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    27 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    18 комментариев
    30 июля 2024, 21:44 • Новости дня

    Добровинский: 100 детей Дурова не смогут претендовать на его богатство

    Адвокат Добровинский призвал Дурова не рассекречивать свой ДНК-код

    Добровинский: 100 детей Дурова не смогут претендовать на его богатство
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности и том, что пациентка никогда не будет претендовать на что-либо и судиться с донором об установлении отцовства», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский. Ранее основатель Telegram Павел Дуров признался, что как бывший донор спермы является отцом более 100 детей.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что более 15 лет назад был донором спермы, и недавно он узнал, что благодаря этому число его биологических детей переваливает за сотню и находятся они в 12 странах. Предприниматель также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы помочь его биологическим детям найти друг друга.

    «Первое, не относящиеся к делу, – это количество биоматериала, которое по словам господина Дурова он сдал – это довольно большой материал. Радует такая производительность человека. Второе – обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности и том, что пациентка никогда не будет претендовать на что-либо и судиться с донором об установлении отцовства», – говорит Добровинский.

    По его словам, это является основополагающей темой договора. И если Павел Дуров решил рассекретить свою ДНК, то он ничем не рискует, поскольку с юридической точки зрения никто без установления отцовства не может претендовать на его имущество. Таким образом финансовый риск для донора отсутствует на 100%.

    «Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни. Я бы предостерег господина Дурова от этого шага, если он «любит» детей, которых он вообще-то не знает», – заключил Добровинский.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ответ на информацию о том, что у Дурова более сотри биологических детей пошутил, что это «уровень новичка». Он также сравнил предпринимателя с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей.

    29 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    США сообщили о начале испытаний гиперзвукового оружия

    Американский военный чиновник сообщил об испытании гиперзвукового оружия на мысе Канаверал

    США сообщили о начале испытаний гиперзвукового оружия
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде состоялось испытание гиперзвукового оружия, сообщил американский военный чиновник, не уточнив, был ли запуск успешным.

    Чиновник заявил, что военные провели «испытание обычной гиперзвуковой системы», которое является значимым шагом в создании «оперативной гиперзвуковой технологии». По его словам, испытание позволило получить важные данные, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что США проведут испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle в Карибском море. Модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW) представили в 2020 году. Армия планировала развернуть первую батарею LRHW к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.

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    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    30 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в 700 тыс. человек

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Безвозвратные потери вооруженных сил Украины, вероятно, превысили 700 тыс. человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, безвозвратные потери ВСУ в начале 2024 года превышали, вероятно, 600 тыс. человек, сейчас же, скорее всего, поднялись выше 700 тысяч. «Это беспрецедентно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Напомним, Алаудинов также сообщил, что первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна.


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    30 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело

    СК возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово

    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц Одинцовского городского округа Московской области после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий.

    В Telegram-канале СК указано, что в обращении к главе ведомства заявители выразили обеспокоенность в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства в Одинцово. По их мнению, бездействие местных властей негативно сказывается на криминогенной обстановке в регионе.

    Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль и потребовал от подчиненных представить ему доклад о ходе следственных действий.

    Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

    Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта».

    Напомним, СК предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.

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    30 июля 2024, 18:12 • Новости дня
    Бойцы СВО записали видеообращение к находящимся в России мигрантам

    Бойцы СВО в видеообращении потребовали от мигрантов соблюдать российские законы

    Бойцы СВО записали видеообращение к находящимся в России мигрантам
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские солдаты, участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение в адрес мигрантов с требованием соблюдать российские законы.

    На ролике, опубликованном в Telegram-канале «Zаписки Vетерана», бойцы выразили возмущение новостями о совершаемых мигрантами преступлениях: грабежах, изнасилованиях и нападениях на находящихся в отпуске участников СВО, передает «Газета.Ru».

    «И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны (…), то ему не место среди нас», – сказал один из военнослужащих. Бойцы также призвали мигрантов примкнуть к ним в зоне СВО.

    Ранее потушившего свечи в столичном храме мигранта отправили в психлечебницу.

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    30 июля 2024, 05:24 • Новости дня
    Японский депутат назвал цель визита в Москву

    Японский депутат Судзуки объяснил визит в Москву желанием «внести вклад в мир»

    Японский депутат назвал цель визита в Москву
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие отношений Москвы и Токио окажет позитивное влияние на стабильность в Восточной Азии, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, который прибыл в Россию.

    По мнению Судзуки, развитие отношений двух стран «способно внести существенный вклад в стабильность в регионе». Он сообщил, что прибыл в Москву «с целью внести вклад в мир», которому «может поспособствовать» такое сотрудничество.

    Судзуки указал, что Япония занимает лидирующие позиции в сфере технологий, а Россия – в сфере энергетики, передает РИА «Новости».

    Напомним, Судзуки собирается встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства. При этом Япония обратилась к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Россию.


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    30 июля 2024, 07:36 • Новости дня
    Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова

    Маск назвал Дурова «новичком» из-за новости о ста биологических детях

    Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) пошутил по поводу информации о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, что это «уровень новичка».

    Так, Маск сравнил Дурова с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей, передает РИА «Новости».

    Ранее Дуров сообщил, что его «донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей».

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    30 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове

    Кабанов: Нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье

    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, что привлекло большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы. Подобные сообщества образовались и в самой столице, заявил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя возбуждение СК дела по жалобам жителей подмосковного Одинцова на массовые нарушения миграционного законодательства.

    «Следственный комитет вовремя реагирует, очень правильно, быстро и оперативно на все заявления. Есть закон, СК следит за его исполнением. Но нам, как специалистам, которые работают вместе с ним и другими государственными органами, говорить о том, что проблема только в Одинцовском районе, неправильно», – говорит Кабанов.

    Он поясняет, что нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье. Например, в Московской области районами с подобной проблемой являются Люберцы, Котельники и другие. И сама проблема напрямую связана со столицей – иностранцы устраиваются на работу в Москве, а массово селятся в ближнем Подмосковье.

    «И самое главное, что, к сожалению, у нас долгие годы продолжалась безответственная миграционная политика, изрядно припудренная и смазанная коррупцией. Шло формирование этнических анклавов, которые, к слову, образуются там, где есть возможность работы. И поскольку Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, с развитым частным строительством, то это привлекло, естественно, большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы», – объясняет член СПЧ.

    Подобные сообщества образовались и в самой столице, например, в деревне Сахарово, на территории вблизи рынка «Садовод», а также неподалеку от агрокластера «Фуд Сити» на Теплом Стане. Появление подобных анклавов влияет на рост этнической преступности, считает эксперт.

    «Поэтому возбуждение дела по ситуации в Одинцово – это нормальная реакция Следственного комитета. СК также откликается на подобную информацию о миграционных анклавах и миграционном беспределе в других регионах нашей страны. С такими же проблемами сталкивается Екатеринбург, Самара, Тольятти, да у нас есть масса неблагополучных с миграционной позиции регионов. СК правильно реагирует», – заключил Кабанов.

    Ранее Следственный комитет России после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово.



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    30 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Собянин переименовал станцию «Коммунарка» метро Москвы
    Собянин переименовал станцию «Коммунарка» метро Москвы
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название станции «Коммунарка» на Сокольнической линии, скоро обновленная навигация появится во всем метро, сообщили в Дептрансе столицы.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса, станцию переименуют в «Новомосковскую», в ближайшее время будут указываться два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на линии. Там добавили, что уже начали готовиться к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, к замене аудиоинформирования в поездах с названием станции «Новомосковская».

    В Дептрансе сообщили также, что станция «Коммунарка» на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На нынешней «Коммунарке» будут обновлены путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово», что позволит подготовить всю навигацию к первому дню работы новых транспортных объектов.

    «В ТиНАО уже заработало 18 станций метро и МЦД, а до конца года планируем открыть «Потапово» Сокольнической линии и «Тютчевскую» Троицкой линии. Чтобы пассажирам стало проще ориентироваться после изменений, мы разместим наглядные плакаты с информацией на всех станциях Сокольнической линии. Кроме того, специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии. Скоро ее начнут размещать на новых станциях. Мы развиваем транспорт в Новой Москве по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Напомним, в сентябре 2023 года в Москве открылось движение на участке «Селигерская – Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, в церемонии запуска новых станций принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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    30 июля 2024, 13:43 • Новости дня
    Протесты охватили большую часть Венесуэлы
    Протесты охватили большую часть Венесуэлы
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После выборов венесуэльского президента в стране начались массовые протесты, сопровождаемые беспорядками, сообщает местное телевидение.

    Беспорядки прошли в столице страны Каракасе, в ее округе, в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TeleSUR и издание Nacional.

    В Каракасе демонстранты планировали прорваться в аргентинское посольство, они забрасывали стражей порядка «коктейлями Молотова», в ответ правоохранители применяли газ.

    В штате Ансоатеги они хотели снести статую поэта Хосе Эрнандеса, но их действия пресекли, злоумышленников задержали. Также участники беспорядков сожгли статую бывшего главы государства Уго Чавеса в другом штате.

    Ранее сообщалось о 23 пострадавших военных в ходе беспорядков в Венесуэле.

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    30 июля 2024, 11:42 • Новости дня
    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти

    Экономист Лизан: Ограничение экспорта словацкого дизтоплива не окажет серьезного влияния на Киев

    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти
    @ globalmsk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти смогут найти альтернативу поставкам словацкого дизельного топлива. Другое дело, что у Братиславы останется еще один рычаг давления на Украину – перетоки электроэнергии, которые в любой момент можно прервать, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Словакия пригрозила Украине прекратить поставки дизтоплива, если транзит российской нефти не восстановят.

    «Еврокомиссия и киевская власть пытаются усмирить непокорных Венгрию и Словакию. Но если поставки нефти в Братиславу и Будапешт сократятся, то и объемы производимых из нее продуктов уменьшатся. Тогда страны перейдут на внутреннее самообеспечение, перекрыв экспорт дизельного топлива на Украину», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    Вместе с тем специалист полагает, что Киев сможет пережить такое ограничение. «Скорее всего, ввезут недостающее топливо из Польши или Прибалтики. Сложно сказать, о каких объемах пойдет речь. Но известно, что мощность словацкого НПЗ составляет 5 млн тонн в год», – объясняет аналитик.

    Хватит ли у той же Польши топлива для замещения – большой вопрос. «Все сырье уже законтрактовано и расписано. Соответственно, если надо будет увеличить поставки на Украину, то куда-то продукт просто не дойдет», – описывает Лизан.

    Он при этом подчеркивает: у Братиславы есть более действенные рычаги. «Так, если Словакия остановит поставки электричества, это станет ощутимым ударом для Украины. Но максимально эффективной для «загона Киева в стойло» будет совместное ограничение со стороны как Венгрии, так и Словакии», – указал спикер.

    В заключение аналитик предположил, что в какой-то момент со стороны Будапешта или Братиславы «могут случайно сломаться линии электропередач». «В ответ на запрос Киева страны в манере, практикуемой Украиной, скажут, что со своей стороны полностью выполняют все обязательства. И пусть импортеры ищут, где и что «упало», – с иронией резюмировал Лизан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо завил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию.

    Напомним, Украина остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя еще в 2022 году страна пыталась отвоевать у ЕК право на импорт сырья из России. Государства связывают это с расширением санкций против компаний Москвы. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, однако они не дали результата. Также глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждал, что обсуждал проблему с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр. Будапешт считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

    Кроме того, Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем озвучивал предложение, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России. В нем могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин.

    Коментарии (5)
    30 июля 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
    Белоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество FPV-дронов в российских войсках резко увеличилось, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    В ходе посещения 45-й гвардейской бригады Воздушно-десантных войск в зоне СВО, один из военных сказал министру, что «хотелось бы иметь в каждом отряде определенное количество квадрокоптеров», передает ТАСС. На это Белоусов ответил, что «количество FPV-дронов резко увеличилось, в сутки поставляется около четырех тысяч».

    Министр поздравил личный состав бригады с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды.

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    30 июля 2024, 08:46 • Новости дня
    ВСУ перебросили несколько резервных батальонов мобилизованных в район Часова Яра

    Марочко: ВСУ перебросили несколько резервных батальонов мобилизованных в район Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала «Северский Донец – Донбасс», сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, вдоль канала «Северский Донец – Донбасс» идет активная работа ВСУ по минированию береговой линии, в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных, призванных не допустить массового форсирования водной преграды ВС России и их закрепления на противоположном берегу, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что украинское командование активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала.

    Ранее сообщалось, что украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр.

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    30 июля 2024, 03:27 • Новости дня
    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку

    Американская комиссия заявила о неспособности США в одиночку победить в войне с Россией и Китаем

    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не могут конкурировать с Россией, Китаем и их партнерами в одиночку, а также «не могут выиграть войну подобным образом», заявила комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченная конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны.

    Доклад комиссии опубликован аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной в России). Комиссия призвала США продолжить инвестировать в укрепление союзников, отметив, что «альянсы – это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», передает РИА «Новости».

    Комиссия предупредила о разрушительных последствиях для США в случае полномасштабной войны с равным или почти равным по силе государством. Подчеркивается, что ВПК США не отвечает потребностями как самих Соединенных Штатов, так и их союзников. Затяжной конфликт, в особенности с несколькими театрами боевых действий, потребует значительно больших мощностей.

    В докладе сказано, что «вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, которые необходимы, чтобы быть уверенными в способности сдерживать и побеждать в бою». Российская специальная военная операция на Украине показала «необходимость подготовки к новым формам конфликт», говорится в докладе.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена заблуждается в том, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.

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    30 июля 2024, 04:21 • Новости дня
    Галкин пожаловался в Верховный суд

    Галкин в Верховном суде обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

    Галкин пожаловался в Верховный суд
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховный суд России подана жалоба телеведущего Максима Галкина на отказ снять с него статус иноагента, сообщила пресс-служба суда.

    Дата заседания пока не определена, передает РИА «Новости».

    Напомним, Галкина* включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

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