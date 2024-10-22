Эксперты предложили решения для развития малых городов России

Экономисты Института роста предложили решения для восьми типов малых городов

Tекст: Вера Басилая

Экономисты из Института экономики роста им. П. А. Столыпина предложили пути решения проблем малых городов России. В исследовании выделены восемь типов малых городов, для каждого из которых предложены специфические меры по улучшению их экономической и социальной ситуации. Общими проблемами для большинства городов являются отток молодежи и деградация инфраструктуры, передает РБК.

Авторы предлагают компенсировать отток молодежи привлечением новых жителей среднего и старшего возраста. Для решения проблем инфраструктуры рекомендуется так называемое управляемое уплотнение пространства. Оно позволит сконцентрировать ресурсы на ограниченной территории и улучшить качество жизни.

«Ценность малых городов в географическом каркасе страны была поднята еще в советское время, однако затем забыта», – заявил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Эксперты также видят важность поддержки бизнес-инициатив и развития событийной активности, что позволит привлечь инвестиции и создать новые общественные пространства.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, проблемы малого дохода и старения населения остаются актуальными для большинства малых городов. Он подчеркнул, что некоторые моногорода обладают потенциалом для развития благодаря высокорентабельным предприятиям, способным участвовать в решении социальных задач.

Эксперты также обратили внимание на необходимость улучшения налоговой политики и поддержку малого и среднего бизнеса в городах общегосударственных функций. Авторы предлагают развивать корпоративную медицину в городах с развитой промышленностью и энергетикой, а также продвигать легализацию теневого сектора в туристических центрах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах.

Премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на то, что качество жизни российских семей напрямую зависит от уровня социальной и коммунальной инфраструктуры и благоустроенности территорий.

