Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области
В приграничном поселке Веселое в Курской области российский боец заснял уничтоженный американский танк Abrams, по словам военнослужащего, населенный пункт освобожден от украинских оккупантов.
Боец продемонстрировал сожженный американский танк Abrams, который использовался украинскими вооруженными силами, передает «Российская газета».
Видео опубликовано в Telegram-канале «Два майора».
На кадрах запечатлен полностью уничтоженный американский танк. «Знаменитый американец, который якобы не горит. По факту сгорает вообще на раз-два», – сказал комментирующий ролик мужчина.
Боец также сообщил, что село Веселое находится под полным контролем российских войск, и в нем больше нет украинских подразделений. Он добавил, что до границы осталось всего два километра.
Ранее украинской стороне пришлось самостоятельно дорабатывать присланные США танки Abrams, поскольку у них не было подходящей защиты.
В октябре министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подтвердил, что власти страны планируют передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams, их пустят на запчасти.