В Калуге прошел форум по развитию малых городов и исторических поселений

В этом году темой форума стала «Моя семья – Россия!», поскольку 2024-ый объявлен в России Годом семьи, сообщается на сайте «Муниципалитеты.рф».

На пленарной сессии «Малые города – создавая пространство семьи» обсуждалась значимость развития инфраструктуры муниципалитетов страны, как важнейшего фактора для укрепления института семьи.

В своем выступлении премьер-министр Михаил Мишустин акцентировал внимание на том, что качество жизни российских семей напрямую зависит от уровня социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустроенности территорий. Он также отметил, что важно дальше направлять усилия на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов.

«Президент [Владимир Путин] особо отмечает роль семьи в жизни страны, подчеркивая, что именно вокруг нее и вокруг детей строятся практически все действия и решения государства. Причем в самых различных сферах – в образовании, здравоохранении, экономике, развитии жилищных программ и в целом в обновлении наших городов, сел, поселков», – сказал Мишустин.

Одним из узнаваемых инструментов развития общественных пространств стал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Благодаря его реализации уже благоустроено более 67 тыс. территорий в 5 тыс. 866 населенных пунктах.

«Действительно, проект очень узнаваемый. Губернаторы, главы муниципальных образований отмечают именно высочайшую узнаваемость этого элемента национального проекта «Жилье и городская среда» – федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Коллеги, давайте поблагодарим президента за продление этой программы до 2030 года», – сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Социологические данные подтверждают, что уровень жизни в стране оценивается людьми через комфорт среды проживания, подчеркнул в своем выступлении заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев.

В 2024 году более 17,2 млн человек приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта ФКГС. А за все время реализации проекта – более 40 миллионов. Цифры показывают запрос общества на диалог.

Также Грачев добавил, что во многом это заслуга муниципальных команд и региональных властей, которые мотивируют граждан на участие в процессе благоустройства. По мнению эксперта, важно, чтобы вопросы развития территорий решались в непосредственном контакте с жителями.