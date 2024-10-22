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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    7 комментариев
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    19 комментариев
    22 октября 2024, 14:12 • Новости дня

    Песков объяснил отличие БРИКС от Евросоюза

    Песков подчеркнул отсутствие у БРИКС взаимных обязательств, как у ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны БРИКС нацелены на обеспечение взаимных интересов, а не противостояние с другими странами, и не имеют обязывающих документов, характерных для Евросоюза (ЕС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В беседе с «Известиями» Песков подчеркнул, что страны БРИКС, в отличие от ЕС, не имеют взаимных обязательств, передает РИА «Новости». По его словам, это объединение государств, которое стремится обеспечить взаимные интересы участников. Песков отметил, что в БРИКС отсутствует устав или хартия, которые бы объединяли страны определенными правилами, и напомнил, что это скорее группа стран, разделяющих общие ценности и ориентиры.

    Представитель Кремля также отметил, что страны БРИКС поддерживают универсальную модель взаимоотношений без моноцентризма, основываясь на взаимном уважении и выгоде. В отличие от ЕС, имеющего уставные документы и четкие правила, обязывающие участников, БРИКС не стремится к «дружбе против» кого-либо.

    На просьбу уточнить позицию БРИКС, Песков подчеркнул, что сотрудничество в объединении не нацелено против иных стран или моделей. «Единственная цель, которая преследуется, это именно взаимные интересы участников», – заявил Песков.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Премьер Индии Нарендра Моди подчеркнул значимость саммита БРИКС для мира, а президент Ирана заявил о «конце эры» США благодаря БРИКС.

    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

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    21 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: ЕС начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта СПГ

    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны планируют ускорить разработку нового пакета санкций против российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы ограничить его закупку в 2024 году, пишет европейское издание американской газеты Politico.

    По данным Politico, страны ЕС в январе начнут интенсивную работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, основной акцент в нем будет сделан на ограничении экспорта сжиженного природного газа из России, передает ТАСС. Издание отмечает, что в 2024 году закупки российского СПГ начали расти в ожидании новых ограничений, что может негативно сказаться на энергетическом секторе ЕС.

    Кроме того, Брюссель планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который, по их данным, перевозит российскую нефть, продаваемую на мировом рынке без учета западных ограничений на цены, говорится в статье. Подчеркивается, что ЕС решительно намерен возобновить в январе обсуждение мер по «нанесению удара по российской экономике».

    Вместе с тем дискуссии о новых санкциях тормозятся председательствующей в Совете ЕС Венгрией и затягивающимся процессом утверждения нового состава Еврокомиссии, пишет газета. Ожидается, что новый состав начнет работу не раньше 1 декабря. С января председательство в Совете ЕС перейдет к Польше, одному из активных сторонников Украины, что может ускорить принятие новых санкций.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

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    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    Коментарии (11)
    22 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро

    Еврокомиссар Рейндерс: Украине выделят 35 млрд евро после подписания меморандума

    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
    @ ANTON BRINK HANSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 мдрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Рейндерс, выступая перед депутатами Европарламента, сообщил, что меморандум, который должна подписать Украина, будет включать в себя предварительное политическое условие и специальные условия, передает РИА «Новости».

    Кредит будет выделен в рамках обязательств стран G7, а погашение будет происходить за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия подготовит специальное заявление по механизму предоставления и условиям кредита.

    Он напомнил, что ранее Евросоюз уже оказал Украине помощь на сумму свыше 120 млрд евро. Однако, по оценкам, в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить около 41,5 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине даже после завершения конфликта, Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

    До этого в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    В МИД России предостерегли Запад от использования замороженных активов России.

    Коментарии (7)
    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии

    В Молдавии за вступление в ЕС проголосовали 50,46% граждан

    Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии
    @ IMAGO/Fotostand/Nieweler/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На прошедшем в Молдавии референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции, свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов.

    Отмечается, что против идеи вступления в ЕС выступили 49,54% избирателей. По предварительным данным ЦИК, за европейскую интеграцию проголосовали 751 235 человек, против – 737 639, передает РИА «Новости». Разница составляет всего 13 тыс. 596 голосов.

    На референдуме гражданам было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» Этот вопрос вызвал оживленные дискуссии и критику как со стороны общественности, так и оппозиционных сил.

    Оппозиция убеждена, что референдум не отражает истинных настроений населения, а является инструментом для усиления позиций действующих властей. Критики подчеркивают, что инициатива может быть направлена на укрепление влияния правящей партии, а не на реализацию реальных стремлений населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума о вступлении в ЕС, в котором 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, где победитель не был определен в первом туре.

    Кандидат в президенты республики, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что прошедшие в Молдавии выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом для Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Политолог Вадим Трухачев утверждал, что на фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки, которые будет подавлять Румыния, и большинство несогласных с курсом официального Кишинева выдавят из республики.

    Коментарии (2)
    19 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.

    Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.

    В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    21 октября 2024, 10:01 • Новости дня
    Шор призвал Санду уйти в отставку после выборов

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Шор обвинил Санду в фальсификации выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду должна признать поражение на выборах и покинуть пост, заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

    Шор считает, что Санду должна признать поражение и покинуть свой пост после итогов выборов и референдума, передает ТАСС.

    «Ее отмазка на все случаи жизни – про купленные голоса и заговор держав – звучит бредом сумасшедшего. Вместе со своей кодлой признать поражение, уйти в отставку и ждать справедливого суда за все ее преступления против Молдовы», – заявил Шор.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, заявляя, что Санду «натягивает проценты» в свою пользу.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Шор подчеркнул, что граждане не поддержали «предательский курс» на евроинтеграцию, предложенный Санду, и заявил, что жители страны выразили свое несогласие с ее политикой.

    Президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии Александр Стояногло с 26,35%.

    В то же время число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03% после обработки 98,33% протоколов.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    19 октября 2024, 18:01 • Новости дня
    Боррель решил обсудить с министрами обороны разрешение на удары по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах обсудить удары по России на встрече министров обороны G7 в Неаполе.

    Боррель подчеркнул, что на данный момент в Европейском союзе нет единой договоренности по этому вопросу. Он добавил, что подобные решения принимаются на уровне стран-членов ЕС, передает  РИА «Новости».

    «Некоторые страны поддерживают такую инициативу, другие выступают против», – заявил дипломат.

    Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и удары вглубь России западным оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на использование дальнобойного оружия будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу Украине ракет средней дальности (РСМД) и систем противоракетной обороны (ПРО). 

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    19 октября 2024, 23:35 • Новости дня
    Ливиец задержан в Германии за план атаки на посольство Израиля

    В Германии арестовали ливийца за подготовку нападения на израильское посольство

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, после обыска в городах Бернау и Санкт-Августин.

    Правоохранительные органы Германии задержали 28-летнего гражданина Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине, передает Bild. Задержание произошло во время операции спецназа полиции в городе Бернау, федеральная земля Бранденбург.

    По данным следствия, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года и вскоре запросил предоставление убежища, однако его ходатайство было отклонено. Мужчина продолжил оставаться в Германии и проживал в Бернау, несмотря на предписание о депортации.

    Информация о планах ливийца поступила от одной из иностранных спецслужб. Согласно имеющимся данным, он намеревался совершить атаку на израильское дипломатическое представительство и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин, где также прошли обыски. Дядя подозреваемого проходит по делу как свидетель.

    Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Санкт-Августине полицейские допросили свидетелей и собрали возможные доказательства. У подозреваемого конфисковали электронные устройства и носители информации. В воскресенье он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует. Взрыв у израильского посольства в Копенгагене произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после взрывов у израильской дипмиссии в Копенгагене, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.

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    21 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Эксперт: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

    Эксперт Носович: В молдавских посольствах на Западе набросали голоса за референдум

    Tекст: Вера Басилая

    Референдум в Молдавии по вопросу евроинтеграции завершился фактически ничейным результатом, благодаря набросанным голосам в молдавских посольствах на Западе,заявил политолог Александр Носович.

    «За ночь в молдавских посольствах на Западе накидали голосов за референдум и к утру соотношение голосов – 50 на 50 с мизерным перевесом сторонников евроинтеграции. Недостающие несколько десятков голосов внесли участки аж в США, на которых, разумеется, не было никаких наблюдателей», – заявил в своем Telegram-канале Носович.

    По его словам, «спасение лица в самую последнюю минуту не отменяет того факта», что большинство внутри страны проголосовало против евроинтеграции, что, по мнению Носовича, указывает на глубокий раскол в обществе и провале референдума.

    Политолог отметил, что курс на Европейский Союз мог бы стать «альфой и омегой» жизни страны только при условии убедительной победы. «Молдавское общество официально расколото надвое, все понимают, как был достигнут микроскопический перевес «да» над «нет», и большинство внутри Молдовы убедительно и неоспоримо проголосовало против. Позор», – заявил политолог.

    После обработки 98,33% протоколов на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз проголосовали 50,03%, против – 49,97%.

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября.

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    22 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро

    Европарламент утвердил кредит для Украины на 35 млрд евро под доходы от активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    За соответствующее предложение проголосовали 518 членов Европарламента, в то время как против высказались 56 парламентариев, а еще 61 депутат воздержался от голосования. Решение поддержано на пленарной сессии, трансляция которой велась на официальном сайте Европарламента, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Украине этот кредит после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

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