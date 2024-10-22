Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Моди заявил о крепкой дружбе Москвы и Дели
Премьер Моди отметил тесную координацию между Москвой и Нью-Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил тесные связи между Россией и Индией во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Казани, подчеркнув важность регулярных визитов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о крепкой дружбе и тесной координации между Москвой и Нью-Дели, сообщает ТАСС. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани он подчеркнул, что второй визит в Россию за три месяца свидетельствует о значительных отношениях между двумя странами.
Моди отметил, что регулярные визиты между странами отражают высокий уровень взаимодействия и доверия. «Это мой второй визит в Россию за последние три месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами», – сказал он.
Президент Путин в ответ поблагодарил Моди за визит и подтвердил намерение продолжать сотрудничество в различных сферах, включая экономику и оборону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля. Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром.