Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Суд оштрафовал Internet Archive на 3,5 млн рублей
Суд оштрафовал Internet Archive на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы наложил штраф в 3,5 млн рублей на Internet Archive за неудаление запрещенной информации, сообщили в суде.
Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении административного штрафа в размере 3,5 млн рублей на некоммерческую организацию Internet Archive. Причиной стало нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации и информационным ресурсам, передает ТАСС.
Ранее суд в Москве постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено в России.
Также сообщалось, что большинство фракций Госдумы поддержали блокировку Discord за распространение запрещенного контента.