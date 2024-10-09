Большинство фракций Госдумы поддержали блокировку Discord

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой в своем Telegram-канале заявил, что мессенджер, изначально созданный для анонимного участия в онлайн-играх, стал привлекать преступников и мошенников. Основной причиной блокировки стал отказ компании подтверждать номера телефонов пользователей при регистрации, что нарушает требования российского законодательства.

Discord превратился в «даркнет», где происходят продажи оружия и порнографии, а также пропаганда запрещенных сообществ и экстремизма. Наибольшую популярность платформа получила среди детей и подростков, что делает ее привлекательной для преступников, вербующих несовершеннолетних для незаконной деятельности.

По словам Лугового, в Discord украинские спецслужбы вербовали молодежь для диверсий в России; недавний случай завершился поджогом вертолета в Омской области двумя школьниками. Он подчеркнул, что любые соцсети, используемые против России, должны быть заблокированы, заверив, что у пользователей есть отечественные альтернативы.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко высказался в поддержку отключения мессенджера Discord из-за нарушения российского законодательства и угрозы безопасности.

Он заявил, что платформа систематически нарушала российское законодательство, распространяя детскую порнографию и ЛГБТ (движение признано экстремистским в России и запрещено) материалы, за что уже получала предупреждения и штрафы от Роскомнадзора.

Парламентарий выразил мнение, что подобные сервисы не должны существовать в России, так как в условиях специальной военной операции и попыток Запада подорвать традиционные ценности они становятся инструментами гибридной войны. По его словам, мессенджер может использоваться террористами и украинскими боевиками.

Discord Inc., владелец ресурса, зарегистрирован в США. На серверах компании, как стало известно, сервис Spy Pet собирает и продает данные пользователей, включая сообщения и транзакции.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что Discord используется для поиска несовершеннолетних закладчиков наркотиков и приобщения молодежи к их употреблению. Он добавил, что на текущий момент государство не видит иного способа защитить права россиян.

«Роскомнадзор многократно просил Discord удалить противоправный контент, оградить детей от преступников в Сети, прекратить вольницу хакеров, но тщетно. Что ж – не хотят по-хорошему, пора принимать меры. Нужен аналог? Да. Свой, отечественный. И давно пора. Вопрос один – а чего так долго ждали?» – написала в своем Telegram депутат Мария Бутина.

О вреде платформы высказался также депутат от КПРФ Александр Ющенко. Он указал, что наиболее уязвимая аудитория Discord – это дети и подростки, которые становятся мишенью для преступников. «Они вербуются в «закладчики» наркотиков и вовлекаются в экстремистские группы, что может привести к серьезным последствиям, включая теракты. Кроме того, в мессенджере фиксируются случаи домогательств и склонения несовершеннолетних к сексуальным отношениям», – написал он.

Депутат от партии «Справедливая Россия За правду» Марина Ким обратила внимание, что блокировка Discord в России совпала с точно такой же блокировкой в Турции. «Никакое независимое государство не может закрыть глаза на информационную безопасность собственного населения», – написала она в Telegram.

Напомним, РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства.

