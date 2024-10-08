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РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства
Мессенджер Discord заблокирован на российской территории за нарушение требований закона, заявили в пресс-службе Роскомнадзора во вторник вечером.
«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что мессенджер нарушал законы, выполнение которых необходимо для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, и законы, запрещающие размещение противоправной информации.
До этого Роскомнадзор (РКН) требовал от администрации мессенджера удалить 947 противоправных материалов. В их числе были материалы с детской порнографией, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Ранее ФСБ сообщала, что украинские кураторы через Discord подговорили девятерых несовершеннолетних в России на подготовку нападений.
Завкафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета в Запорожской области Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Discord угрожает безопасности российских детей в интернете: «Модерация платформы вообще бездействует. Не исполняет требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, позволяет украинским спецслужбам вовлекать в страшные преступления подростков. Своим бездействием Discord угрожает безопасности российских пользователей в интернете. Тем более тут речь про детей. Ради их безопасности нужно как можно быстрее заблокировать Discord».
Мессенджер Discord был изначально создан для использования в онлайн-играх, поддерживал анонимность пользователей, со временем стал активно использоваться различными виртуальными сообществами.
Сеть популярна у геймеров – детей и подростков. Этим пользуются злоумышленники, используя мессенджер для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе связанную с распространением наркотиков и экстремизмом.