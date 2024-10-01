ФСБ: Кураторы с Украины через Discord подговорили подростков на нападения

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые собирались провести организованные нападения в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Также в России проведена массовая операция в отношении членов деструктивных сообществ, ее проводили в 78 регионах. Задержаны 39 радикалов, которые по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.

Всего же в деструктивных сообществах состоят 252 участника, из них 156 – не достигшие совершеннолетия. 39 задержанным радикалам от 14 до 35 лет, они являются сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций.

Согласно версии следствия, злоумышленники склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей.