Эксперт предложил заблокировать в России мессенджер Discord

Малькевич: Своим бездействием Discord угрожает безопасности российских пользователей

Tекст: Валерия Городецкая

«Очередной пример того, насколько опасен Discord. Модерация платформы вообще бездействует. Не исполняет требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, позволяет украинским спецслужбам вовлекать в страшные преступления подростков. Своим бездействием Discord угрожает безопасности российских пользователей в интернете. Тем более тут речь про детей. Ради их безопасности нужно как можно быстрее заблокировать Discord», – считает Малькевич.

В том, что иностранные мессенджеры используются в подобных целях, нет ничего удивительного, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Но Discord особенно удобен за счет своей механики серверов, которые доступны только по приглашению. Это препятствует должной модерации контента и вводит элемент анонимности, неуместность которой в интернете уже давно очевидна», – отметил он.

Немкин обратил внимание, что в правилах использования сервиса прямо написано: «Не организовывайте, не пропагандируйте и не поддерживайте экстремизм». «Однако непонятно, как компания планировала следить за выполнением этого и других правил. Практика показывает, что никак», – добавил депутат.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей. В числе задержанных оказались участники деструктивных сообществ.

До этого Роскомнадзор (РКН) направил администрации Discord требование удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), пронаркотический контент. По данным ведомства, некоторые интернет-страницы с такими материалами так и не удалены.

С марта 2024 года Discord включен в реестр социальных сетей, что обязало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.