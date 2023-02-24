Путин предоставил гражданство России французскому журналисту Адриану Боке

Путин предоставил российское гражданство работавшему в Донбассе французскому журналисту Адриану Боке

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо, а также французскому журналисту Адриану Боке, который работал в Донбассе и попросил убежища в России.

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство журналисту из Франции Адриану Боке. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Путин постановил принять в гражданство Российской Федерации 34 человека, среди которых бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Тем же указом Путин утвердил выход четырех человек из российского гражданства.

Напомним, раскрывший постановку с трупами в Буче француз ранее попросил убежища в России.

Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, посещал Бучу, после чего заявил, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице. В сентябре на Боке напали в Стамбуле после слежки.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 23 матча, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей во всех турнирах, три гола и восемь передач.