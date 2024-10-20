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Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин
Актер и танцовщик Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни в Петербурге
Актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин ушел из жизни в субботу, 19 октября, на 95-м году жизни, о чем сообщил коллектив театра, выразив соболезнования родным и близким.
Как сообщает Lenta.Ru, Коллектив Мариинского театра выразил искренние соболезнования в связи с утратой. В их заявлении говорится: «Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам». Причина смерти Гридина не была озвучена.
Анатолий Гридин начал свою карьеру в Кировском (Мариинском) театре в 1952 году и посвящал себя искусству вплоть до 1982 года. Его дебютом на сцене стала партия Гренгуара в опере «Эсмеральда», также он запомнился ролью генерала в спектакле «Женитьба Бальзаминова».
Как писала газета ВЗГЛЯД, известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», умер в возрасте 86 лет. Тазетдинов оставил после себя более 100 ролей в театре и кино, играл на сценах различных театров, включая Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова.