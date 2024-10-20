Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча позволила Путину обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку присутствовали представители СМИ из Китая, Индии и других стран, охватывающих до 3 млрд зрителей, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

«Встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента она тоже вызвала огромный интерес... Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латинской Америки, Египта было очень много откровений. Как по фактуре, содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил», – отметил Киселев.

На встрече присутствовали известные фигуры, такие как глава CGTN Фань Юнь и исполнительный редактор PTI Судхакар Наир.

Киселев сообщил, что у участников была возможность кратко пообщаться с Путиным после встречи, хотя график президента был плотным. Практически каждому удалось сделать отдельное фото с российским лидером, что создало теплую атмосферу.

Он добавил, что вопросы президенту России не согласовывались заранее, что позволило вести более искренний и прямой диалог. Путин предпочитает отвечать на острые вопросы, что, по мнению Киселева, делает такие встречи более содержательными и интересными.

Напомним, глава российского государства в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС сообщил о разработке системы обмена финансовой информацией между ЦБ стран БРИКС, которая станет аналогом SWIFT. Также он заявил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС на сегодня не рассматривается.

Он отметил, что Россия не пытается заниматься переустройством мира, а новые центры силы возникают естественным образом.