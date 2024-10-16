Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Ринат Тазетдинов скончался на 87-м году жизни в Казани

Tекст: Денис Тельманов

Народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов скончался в Казани на 87-м году жизни, сообщает РИА «Новости». Он был лауреатом Государственной премии СССР и обладателем российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Театр имени Г. Камала, где Ринат Арифзянович служил выдающимся актером на протяжении более 60 лет, выразил глубокие соболезнования его семье и близким.

Ринат Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна в Татарской АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе Татарского государственного академического театра.

За свою карьеру Тазетдинов создал на сцене более 100 разнообразных и характерных образов, привлекая внимание зрителей не только из Татарстана, но и далеко за его пределами.

Прощание с Ринатом Тазетдиновым состоится 18 октября в 10:00 в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

Постпредство Татарстана в Москве отметило, что он был одним из знаменитых «щепкинцев» и ведущим актером театра, снискавшим популярность и любовь зрителей. Среди его знаковых ролей были такие спектакли, как «Три аршина земли», «Тартюф», «Антоний и Клеопатра» и другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах, на 42-м году жизни умер актер Алексей Облаков, известный по фильму «Сволочи» и ряду сериалов, а заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни на 63-м году.

