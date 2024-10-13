Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Актер Александр Крючков скончался в возрасте 80 лет
Актер Александр Крючков, известный по ролям в сериалах и театре, умер в возрасте 81 года
На 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах.
Заслуженный артист РСФСР Александр Крючков умер на 81-м году жизни, сообщают «Ведомости» со ссылкой на агрегатор «kino-teatr.ru». Причина смерти артиста, скончавшегося 7 октября, не раскрывается.
Крючков окончил ГИТИС в 1969 году и начал свою карьеру в Московском областном театре юного зрителя. Позже работал в Камерном областном театре и Королевском драматическом театре. На сцене он исполнял роли в таких постановках, как «Мертвые души», «На дне», «Золушка» и «Гроза». В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Помимо театральной деятельности, Крючков активно работал над озвучиванием ролей в кино с 1967 года. Он также снялся в фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей – 6», «След» и «Вольная грамота», благодаря чему получил широкую известность среди зрителей.