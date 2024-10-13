Актер Александр Крючков скончался в возрасте 80 лет

Актер Александр Крючков, известный по ролям в сериалах и театре, умер в возрасте 81 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заслуженный артист РСФСР Александр Крючков умер на 81-м году жизни, сообщают «Ведомости» со ссылкой на агрегатор «kino-teatr.ru». Причина смерти артиста, скончавшегося 7 октября, не раскрывается.

Крючков окончил ГИТИС в 1969 году и начал свою карьеру в Московском областном театре юного зрителя. Позже работал в Камерном областном театре и Королевском драматическом театре. На сцене он исполнял роли в таких постановках, как «Мертвые души», «На дне», «Золушка» и «Гроза». В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Помимо театральной деятельности, Крючков активно работал над озвучиванием ролей в кино с 1967 года. Он также снялся в фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей – 6», «След» и «Вольная грамота», благодаря чему получил широкую известность среди зрителей.