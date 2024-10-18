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    Как построить второй Военно-морской флот России
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    Путин высказался против временного перемирия на Украине
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    Путин: Вопрос о единой валюте БРИКС пока не созрел
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 20:02 • Новости дня

    Оформлять статус ветерана боевых действий предложено с момента начала участия в СВО

    Минобороны предложило оформлять статус ветерана боевых действий с начала участия в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оформление статуса ветерана боевых действий добровольцам должно происходить с начала участия в спецоперации, такой проект постановления подготовлен Минобороны.

    Документ предусматривает, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции, смогут получать статус ветерана с момента начала своего участия в боевых действиях, говорится в документе, передает ТАСС.

    Сейчас же статус ветерана оформляется позже. Новая норма позволит добровольцам и их семьям быстрее получить доступ к мерам социальной поддержки.

    Напомним, Минобороны предложило законопроект о признании добровольцев, участвовавших в защите госграницы, ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    До этого президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

    18 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте

    Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя

    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за дождя и грязи для ВСУ наступили «черные дни» на поле боя, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.

    Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.

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    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины

    Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО

    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ядерном оружии, так как Запад не хочет принимать представленный Зеленским «план победы», пишет Daily Telegraph.

    Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.

    Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.

    «Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.

    Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.

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    17 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»

    Группа «Чайф» представила трек «Донбасское лето» с обращением к бойцам СВО

    Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа «Чайф» выпустила новый трек «Донбасское лето», посвященный российским военнослужащим на СВО.

    Группа «Чайф» представила новый трек под названием «Донбасское лето», который призван стать музыкальным оберегом для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Песня была размещена в Telegram-канале группы и длится около двух минут, исполняется под акустическую гитару.

    Лидер группы Владимир Шахрин в конце ролика обратился к бойцам со словами: «Дорогие наши военнослужащие Вооруженных сил России. Эту песню мы написали специально для вас. С наилучшими пожеланиями, чтобы она стала для вас хорошим музыкальным оберегом».

    На записи этой песни спустя 40 лет снова вместе играют Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Михаил Перов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Григорий Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) выступили перед военнослужащими в госпитале в Курске.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Стало известно о начале госиспытаний ракетоносца «Князь Пожарский»

    Атомный ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А проходит госиспытания

    Стало известно о начале госиспытаний ракетоносца «Князь Пожарский»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский», принадлежащий к проекту 955А «Борей-А» и построенный на заводе «Севмаш», начал этап государственных испытаний после завершения заводских ходовых тестов.

    Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский», построенный по проекту 955А «Борей-А» на заводе «Севмаш», приступил к государственным испытаниям, сообщает ТАСС. Источник, близкий к Военно-морскому флоту России, отметил, что судно успешно завершило заводские ходовые испытания и теперь проходит следующий этап проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМФ России получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Также сообщалось, что 12 кораблей, включая корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота до конца 2024 года.

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    18 октября 2024, 13:58 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Telegram-канал ведомства, с 12 по 18 октября Вооруженные силы РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также места производства и хранения беспилотников. Уничтожены склады боеприпасов и временные пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

    В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены подразделения танковых, механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 2745 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая два танка Leopard производства ФРГ и боевую машину пехоты Bradley производства США.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в Луганской народной республике и уничтожила до 3150 военнослужащих противника. Были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожены 21 орудие полевой артиллерии и 21 полевой склад с боеприпасами.

    На Южном направлении освобожден населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике. Потери противника составили до 5080 военнослужащих, уничтожены 22 орудия полевой артиллерии и 14 полевых складов с боеприпасами.

    Группировка «Центр» освободила населенные пункты Михайловка и Красный Яр в Донецкой народной республике. Уничтожены 3350 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая 13 боевых бронированных машин.

    На Восточном направлении освобожден населенный пункт Левадное в Запорожской области. Противник потерял до 790 военнослужащих, уничтожены три 155-мм самоходных артиллерийских установки Caesar производства Франции.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям украинских бригад, потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 40 автомобилей. Средствами ПВО сбиты управляемые ракеты и 374 беспилотника. За неделю сдались в плен 48 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 793 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 735 танков и других бронемашин, 1476 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 392 единицы специальной военной автомобильной техники.

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    17 октября 2024, 22:46 • Новости дня
    Зеленский опроверг намерение Украины создать ядерное оружие
    Зеленский опроверг намерение Украины создать ядерное оружие
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    На пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский заявил: «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО». «Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», – приводит его слова РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский сказал, что поднимал вопрос о членстве в НАТО в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. «Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», – пересказал Зеленский содержание своей беседы с Трампом. При этом украинский лидер отметил, что не видит других «действенных альянсов», кроме НАТО.

    Напомним, Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Издание Bild (русская версия признана иноагентом) сообщало, что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не пригласят в НАТО.

    Однако в офисе Зеленского заявили, что сообщения о возможном создании на Украине ядерного оружия не соответствуют действительности.

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    17 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице.

    На встрече с Хабировым президент отметил хорошие темпы развития промышленности в регионе. «Безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне», – сказал Путин. Он велел обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.

    Хабиров доложил Путину о новых рынках экспорта с Белоруссией и Узбекистаном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Хабиров рассказал президенту о подвиге не сдавшегося после ранения и подорвавшего себя вместе с окружившими его врагами участника спецоперации Ильдара Суфиярова и поблагодарил за присвоение ему посмертно звания Героя России.

    «Это настоящий герой», – сказал Путин.

    В ходе общения с жителями Путин указал на высокое качество социальных объектов в Башкирии. Как заявил президент, на них «любо дорого смотреть». Местные жители поблагодарили главу государства, а также пожелали ему здоровья.

    Напомним, Путин принял участие в презентации новых спортивных объектов. Также он провел заседание Совета по спорту. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

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    18 октября 2024, 01:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» с оговоркой

    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» в рамках своей «компетенции»

    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» с оговоркой
    @ Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия поддерживает «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что может выражать поддержку только в границах тех вопросов, которые входят в ее «компетенцию».

    «Конечно, мы поддерживаем план победы Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Однако в письменном заявлении по итогам саммита стран ЕС «план победы» Зеленского не упоминается.

    Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что среди лидеров стран ЕС отсутствует единодушие по поводу плана Зеленского. Туск указал, что в «плане» есть «лишь один главный тезис», он касается перспективы членства в НАТО, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил свой «план победы» в конфликте на Украине. План состоит из пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», отмена Западом ограничений на использование дальнобойного оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», санкции против России, а также использование полученного военного опыта ВСУ для защиты Европы.

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    18 октября 2024, 02:52 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus

    Шольц заявил об отказе передавать Украине крылатые ракеты Taurus

    Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, объяснив это ответственностью за предотвращение войны между Россией и НАТО.

    Шольц заявил, что Германия продолжит оставаться крупнейшим поставщиком вооружений на Украину в Европе. Он отметил, что Германия занимает второе место после США по объему таких поставок, передает ТАСС.

    «Но я всегда говорил, что мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО. И это остается моей ответственностью», – сказал он.

    Шольц заявил, что не считает поставки Taurus «правильным» решением. Он заверил, что жители Германии могут рассчитывать на осмотрительность в его решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Мерц, вероятно, возглавит следующее правительство Германии.

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    18 октября 2024, 01:56 • Новости дня
    Франция поддержала предложение пригласить Россию на конференцию по Украине

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о поддержке Парижем предложения пригласить Россию на конференцию по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Париж поддерживает инициативу Киева по приглашению России на вторую международную конференцию по Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Барро отметил, что украинская сторона высказала предложение «пригласить Россию на вторую международную конференцию». «Мы поддерживаем это решение», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

    Барро подчеркнул, что конференция должна состояться до конца 2024 года. Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с трудностями, «ей тяжело удерживать линию фронта» и придется встретить зиму с разрушенной в значительной мере энергетикой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, который собирались организовать в ноябре, был перенесен, однако позднее украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй саммит по Украине все же планируется провести в ноябре.

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    18 октября 2024, 08:19 • Новости дня
    Небоевые потери ВСУ у Кременной утроились из-за погоды

    Марочко сообщил о трехкратном росте небоевых потерь ВСУ у Кременной из-за погоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза из-за простудных заболеваний, вызванных низкой облачностью и осадками, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ухудшение погодных условий в районе Кременной, расположенной в ЛНР, привело к значительному увеличению небоевых потерь среди подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

    Марочко добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий, таких как низкая облачность, осадки, снижение температуры и порывистый ветер, украинским военным стало сложно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и транспортные средства.

    По словам Марочко, рост количества заболевших связан не только с погодными факторами, но и с плохим медицинским обеспечением и перебоями с материально-техническим снабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли свыше 1,9 тыс. солдат за сутки на нескольких направлениях, а также понесли тяжелые потери от действий российских войск на нескольких фронтах. Сообщалось, что за время действий на Курском направлении ВСУ лишились более 23 тыс. человек.

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    18 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ заявил о невозможности скрыться от мобилизации на Украине

    Пленный Тагеев заявил о невозможности скрыться от мобилизации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине, поскольку полиция и военные проводят проверки документов.

    По его словам, скрываться можно лишь на короткий срок, поскольку для выживания человек вынужден посещать магазины и передвигаться по городу, что делает его уязвимым для проверок со стороны полиции и военных, передает РИА «Новости».

    Тагеев пояснил, что, как только гражданин попадает в какую-либо базу данных, его могут остановить и проверить документы. В случае выявления несоответствий, человека могут принудительно доставить в ТЦК для обновления данных или, при повторной проверке, даже в наручниках.

    Руслан Тагеев служил в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году до третьего сентября 2024 года. Несмотря на проблемы со здоровьем, он был направлен в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В сентябре 2024 года он получил приказ занять передовую позицию под Покровском на Донецком направлении в качестве ротации своих сослуживцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают нехватку живой силы и призывают в свои ряды инвалидов, включая тех, у кого отсутствуют конечности; также сообщалось, что украинская армия набирает 58-летних неподготовленных мужчин; инвалид без трех пальцев рассказал о своей мобилизации в ВСУ.

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