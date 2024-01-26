  • Новость часаВ России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
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    Как газ пойдет через Украину без контракта
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    По делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначен комплекс экспертиз
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    Во Франции заявили об «огромной провокации» ЕК против фермеров
    Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать госграницу
    Глава Минфина США назвал сумму внешнего долга страны «пугающим числом»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    11 комментариев
    26 января 2024, 11:19 • Новости дня

    Путин установил предельный срок для выплат семьям погибших бойцов СВО

    Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев.

    «Правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих <…> осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами семей погибших участников специальной военной операции, состоявшейся 7 января 2024 года.

    Поручение должно быть выполнено к 1 апреля 2024 года.

    Кроме того, глава государства поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников СВО. Доклад глава государства ожидает до 1 апреля 2024 года.

    Также Путин поручил предусмотреть возможность получения участниками СВО статуса ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта.

    Еще одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения. Поручение дано правительству России, оно должно быть выполнено до 1 апреля.

    Ранее Путин призвал укреплять систему соцгарантий для бойцов спецоперации.

    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    25 января 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в университете имени Канта в Калининграде поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

    «Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».

    День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.

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    25 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    25 января 2024, 20:42 • Новости дня
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Владимиру Путину на совещании в Калининградской области рассказали о Зеленоградске, который известен туристам своими котами. Глава государства пошутил, не о морских ли котиках шла речь.

    В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту, что курортный город Зеленоградск считается «городом котиков».

    «Это «мурлыкающий город», он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», – сказал Чернышенко. «Морских котиков?» – переспросил Путин с улыбкой. «Нет, обычных котов», – ответил серьезно вице-премьер.

    Чернышенко отметил, что коты – полноправные жители Зеленоградска, там для них даже построили специальные светофоры. «Семейным туристам будет на что посмотреть», – пояснил он.

    Чернышенко отметил, что вдоль берега Балтийского моря в регионе строится велодорожка протяженностью 130 километров. Он пояснил, что в свой прошлый приезд покатался на ней с главой области Антоном Алихановым.

    Путин в шутку переспросил, проехал ли вице-премьер все 130 километров. «Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», – цитирует Чернышенко ТАСС.

    «Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», – улыбнулся глава государства.

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    25 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил приговор убийце Татарского

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц считает, что приговоренная к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе и убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), заслуживает более строгого наказания.

    В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

    «Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

    Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

    По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

    Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

    Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

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    25 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран

    Путин: 300 тыс. человек пожелали принять участие во Всемирном фестивале молодежи

    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран
    @ fest2024.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в России прислали участники из 190 стран мира, заявил российский президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», – цитирует Путина ТАСС.

    Фестиваль пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.

    Учащиеся вузов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что фестиваль – это возможность наладить контакты с представителями других стран и показать свое государство на достойном уровне.

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    25 января 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет

    Путин заявил об отсутствии разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров

    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы – там, бакалавриата и так далее, – конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», – ответил Путин на вопрос студентки Балтийского федерального университета Марии Колягиной, передает ТАСС.

    Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. «Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», – заверил он.

    В 2023 году Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России.

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    25 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин: Реальные зарплаты россиян росли в 2023 году быстрее инфляции

    Tекст: Ольга Иванова

    Реальный уровень заработной платы в России рос в прошлом году выше инфляции, рассказал президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция. И уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос… В целом, по сравнению даже с другими годами, у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос выше, чем в предыдущие годы», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.

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    25 января 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин прилетел в Калининград

    Президент Путин прилетел в Калининград

    Путин прилетел в Калининград
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в четверг прилетел в Калининград.

    Известно, что у него запланирована встреча со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня, а также совещание о развитии Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что глава государства проведет встречу с главой региона Антоном Алихановым.

    В Кремле подчеркнули, что поездка Путина в Калининградскую область не является каким-то намеком странам НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета в Калининград.

    Коментарии (4)
    25 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона

    Путин поддержал предложение оставить льготы на полет в Калининград только для жителей региона

    Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области высказался в поддержку идеи оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей этого региона.

    «Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.

    Коментарии (3)
    25 января 2024, 20:12 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предварительные данные с осмотра места происшествия говорят о том, что военный грузовой российский самолет Ил-76 в Белгородской области подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в Следственном комитете России.

    Самолет атаковали с территории Украины, свидетельствуют первоначальные результаты следственных действий, возбуждено дело о теракте, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

    В Кремле ранее заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76, и призвали к международному расследованию преступлений киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    Коментарии (7)
    25 января 2024, 14:37 • Новости дня
    Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
    Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка ВС России на Донецком направлении улучшила позиции на Донецком направлении, сообщило министерство обороны.

    У Клещеевки в ДНР отражены три атаки украинских штурмовиков 22-й механизированной бригады. У Клещеевки и Красного (ДНР) поражены живая сила и техника 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская армия потеряла до 310 человек, четыре танка, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены: американская машина РСЗО М270 MLRS, американская артиллерийская система М777, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30. Также поражены два склада с боеприпасами.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Старомайорского и Новомихайловки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, две БМП, САУ «Гвоздика», гаубицу «Гиацинт-Б» и станцию РЭБ.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад у Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область). Там ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и две польские САУ Krab.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 270 человек, два танка, две БМП, восемь боевых бронированных машин.

    На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны у Работино, Юрковки и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 130 человек. При контрбатарейной борьбе поражены: САУ Krab, чешская РСЗО RM-70 Vampire, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. ВСУ потеряли там за сутки до 45 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», М777 и РСЗО «Град».

    Средства ПВО ВС России сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну тактическую ракету «Точка-У». Также уничтожен 91 украинский дрон.

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    25 января 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград
    Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами в регионе.

    «Губернатор [Калининградской области Антон Алиханов] предлагает сделать субсидию не для всех желающих <…>, а только для постоянно проживающих здесь граждан. Губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства пояснил, что 450 млн рублей, которые выделяются для субсидирования, не будут заканчиваться за четыре месяца.

    Субсидируемый тариф при полетах в регион может быть снят для жителей всех остальных регионов, но зато воспользоваться этой поддержкой сможет больше жителей Калининграда и области. Также запланировано обсуждение распространения субсидии на всех жителей, без ограничения по возрасту и статусу.

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