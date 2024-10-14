Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России

Минобороны предложило признать ветеранами вставших на защиту госграницы добровольцев

Tекст: Ольга Иванова

Минобороны предложило отнести добровольцев, участвовавших в отражении вторжения на территорию России во время спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий, сообщает «Коммерсант». Законопроект предусматривает выделение более 3,4 млрд рублей на расширение списка ветеранов в период с 2025 по 2027 год.

Документ также предполагает наделение правительства полномочиями определять, какие территории субъектов РФ будут считаться прилегающими к районам проведения спецоперации. Это решение объясняется динамикой проведения СВО на Украине.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведения улучшат социальную защиту добровольцев и их права на получение статуса ветерана. Ожидается, что это позволит создать условия для «достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе».

В России ветераны боевых действий пользуются рядом льгот. Им выплачиваются ежемесячные пособия, составляющие 3481,85 рубля, для инвалидов – 6328,41 рубля, а также предоставляется повышенная пенсия. Ветераны освобождаются от налога на имущество одного объекта, а земельный налог и НДФЛ для них рассчитываются по сниженной ставке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

