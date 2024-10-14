  • Новость часаПутин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией
    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО
    Скрипаль рассказал о жизни в Британии перед отравлением
    Работающим и неработающим пенсионерам решено повысить пенсии
    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    Министр сельского хозяйства Лут рассказала, что ест вместо хлеба
    Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов РФ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    15 комментариев
    14 октября 2024, 21:10 • Новости дня

    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России

    Минобороны предложило признать ветеранами вставших на защиту госграницы добровольцев

    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны предложило законопроект о признании участвовавших в защите госграницы добровольцев ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    Минобороны предложило отнести добровольцев, участвовавших в отражении вторжения на территорию России во время спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий, сообщает «Коммерсант». Законопроект предусматривает выделение более 3,4 млрд рублей на расширение списка ветеранов в период с 2025 по 2027 год.

    Документ также предполагает наделение правительства полномочиями определять, какие территории субъектов РФ будут считаться прилегающими к районам проведения спецоперации. Это решение объясняется динамикой проведения СВО на Украине.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведения улучшат социальную защиту добровольцев и их права на получение статуса ветерана. Ожидается, что это позволит создать условия для «достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе».

    В России ветераны боевых действий пользуются рядом льгот. Им выплачиваются ежемесячные пособия, составляющие 3481,85 рубля, для инвалидов – 6328,41 рубля, а также предоставляется повышенная пенсия. Ветераны освобождаются от налога на имущество одного объекта, а земельный налог и НДФЛ для них рассчитываются по сниженной ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

    14 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

    Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

    Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

    По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Коментарии (3)
    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

    Коментарии (12)
    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Амулет спас российского бойца от украинской мины

    Российский военный выжил благодаря амулету, остановившему осколок мины в шее

    Амулет спас российского бойца от украинской мины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии, рассказал офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.

    Пограничнику из Осетии в шею попал осколок мины, однако цепочка от амулета остановила его всего в двух миллиметрах от артерии, прошив лишь вену, сказал Марзоев, передает «Российская газета».

    После ранения военнослужащий зажал рану на шее рукой и даже помог донести сослуживца до медпункта. Далее его эвакуировали, и врачам удалось спасти его жизнь.

    Марзоев также опубликовал фотографию медальона, на котором изображен Уастырджи - героический персонаж нартского эпоса, известный как покровитель мужчин, путников и воинов. Этот амулет, по словам Марзоева, придал бойцу силу и мужество в критический момент.

    Ветеран СВО Михаил Ерешкин поделился рассказал о том, как чудо и везение могут играть важную роль в ходе боевых действий.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    ВС России ликвидировали в Курской области снимавшегося в рекламе боевика

    В Курской области уничтожен майор ВСУ и «звезда» украинской рекламы Андрей Маханько

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Татаринов отметил, что Маханько принимал участие в съемках рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19, где исполнял роль главного врача Украины, передает Ura.Ru.

    Известно, что Маханько служил в Вооруженных силах Украины в звании майора.

    Ранее российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

    До этого военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации.

    Коментарии (3)
    14 октября 2024, 17:51 • Новости дня
    Иностранные офицеры погибли при ударе по порту Одессы

    В результате удара по порту Одессы погибли иностранные и украинские офицеры

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе порта Одессы произошел удар ВС России, в результате которого погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По информации, предоставленной Лебедевым, почти все иностранные офицеры, находившиеся на месте удара в порту Одессы, погибли. Лебедев уточнил, что среди погибших были англоязычные военные и несколько офицеров ВСУ, которые присутствовали при разгрузке судна с оружием, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возле порта в Одессе произошел мощный взрыв, когда российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. Ранее сообщалось, что в Одессе активизировались пророссийские подпольщики.

    Коментарии (2)
    13 октября 2024, 23:29 • Новости дня
    Украинский военкомат устроил облаву на поклонников песни «Это ВСУ» в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) провели облаву на мужчин после концерта группы «100Лица» в Броварах в Киевской области Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что в ходе «очередного рейда» сотрудники ТЦК «проверяли документы мужчин после концерта», передает РИА «Новости».

    Некоторые СМИ сообщают, что одного из посетителей концерта у ТЦК «отбили» женщины. Также сообщается, что очевидцы проводили аплодисментами мужчину, который сбежал от сотрудников военкомата.

    Украинская группа «100Лица» после начала российской специальной военной операции на Украине собирает деньги для вооруженных сил Украины, а также записала песню «Це ЗСУ» («Это ВСУ»), в которой прославляет украинских военных и оскорбляет российских.

    На днях в центре Киева военкомы устроили облаву на посетителей концерта группы «Океан Эльзы». После этого купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу. Лидер группы Святослав Вакарчук выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Столтенберг счел правильной стратегию НАТО по отношению к России после холодной войны

    Столтенберг назвал правильной стратегией налаживание НАТО отношений с Россией после холодной войны

    Tекст: Антон Антонов

    Стремление НАТО к улучшению отношений с Россией после холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, даже после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе альянс продолжал встречи в Совете Россия – НАТО. Столтенберг также подчеркнул значимость предотвращения «недопониманий» между Западом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, и его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года.

    Коментарии (3)
    14 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Эксперт: ВС России уничтожат «французскую» бригаду ВСУ

    Экс-советник французского Минобороны: ВС России уничтожат подготовленную Францией 155-ю бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Обученная и вооруженная Францией 155-я бригада ВСУ будет уничтожена в боях с российской армией, заявил экс-советник французского Минобороны Ален Корвез.

    По его словам, российская артиллерия и авиация обладают решающим превосходством, что станет ключевым фактором в борьбе против украинской бригады, передает ТАСС.

    Корвез подчеркнул, что французское оружие, хотя и является качественным, не подходит для войны против более опытной российской армии. Он также высказал недовольство тем, что 155-я бригада получила имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери правителя Древней Руси Ярослава Мудрого.

    «Дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?» – сказал Корвез.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры тренировки украинских военных, пообещав полностью оснастить 155-ю бригаду французским вооружением. Париж намерен передать украинским силам 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

    Напомним, французские инструкторы начали подготовку 2,3 тыс. военнослужащих из 155-й бригады, в состав которой входит 4,5 тыс. человек. Всего во Франции обучение прошли более 15 тыс. украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обещал посетить полигон, где готовят украинских военных.

    Кроме того, стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    По делу о подрыве Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины

    Россия по делу о подрыве Крымского моста объявила в межгосударственный розыск граждан Грузии и Украины Инасаридзе и Андрейченко

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году, следует из материалов дела.

    Инасаридзе обвиняется по статьям, связанным с терактом, незаконными приобретениями и контрабандой взрывчатых веществ. Андрейченко также обвиняется в причастности к теракту, а также в незаконных приобретениях взрывчатых веществ. Оба фигуранта дела объявлены в межгосударственный розыск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Басманный суд Москвы заочно арестовал Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту.

    По данным ФСБ, контроль за передвижением груза, содержащего взрывное устройство, и контакты с участниками теракта осуществлял сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший номер, зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Сергея Андрейченко.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Левадное в Запорожской области
    Российские войска освободили Левадное в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате столкновений в районах населенных пунктов Доброволье в Донецкой народной республике и Темировка в Запорожской области, российские войска нанесли поражение 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригадам ВСУ и 110-й бригаде территориальной обороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также несколько артиллерийских установок, включая САУ «Богдана» и французскую Caesar, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В это же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степное в Запорожской области, Днепровское и Антоновка в Херсонской области. Потери украинских сил составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

    Военкоры сообщили, что российские военные взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине.

    Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра.

    Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска освободили Михайловку в ДНР.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ВС России получили на вооружение трофейную машину М88А2 Hercules

    Трофейная американская эвакуационная машина М88А2 Hercules пополнила арсенал ВС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия впервые примет на вооружение трофейную американскую бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules, восстановленную средствами батальона.

    Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии, сообщает ТАСС. Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что этот образец натовского производства находится в Москве на Поклонной горе и был восстановлен средствами батальона. Машина прошла все испытания и успешно выполнила задачи по эвакуации российских образцов.

    М88А2 Hercules является второй модификацией, которую российские военные вернули в строй. Первая модификация была эвакуирована в марте этого года. В обоих случаях машины были оставлены экипажем в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.

    Работы по эвакуации машины проводились с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Лейтенант Русин отметил, что операция по восстановлению и эвакуации машины была проведена в кратчайшие сроки, и все необходимые работы были тщательно продуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области, а также захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром. В Москве на Поклонной горе выставили трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

    ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки «Север» отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» проводят наступательные действия, в ходе которых были поражены формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

    За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка и Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Армейская авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.

    Российские войска также атаковали резервы противника в Сумской области, что привело, по данным Министерства обороны, к потерям более 300 украинских боевиков, уничтожению восьми боевых бронированных машин ВСУ, трех артиллерийских орудий и ряда другой техники.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли более 22,9 тыс. военнослужащих, 157 танков и значительное количество другой военной техники, включая реактивные системы залпового огня и станции радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее российские войска достигли окраины Суджи в Курской области и установили контроль над ключевой трассой.

    До этого российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области и сорвали ротации украинских подразделений.

    Коментарии (0)
    14 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Военный эксперт назвал тактический прием ВС России в Курской области

    Военный эксперт Дандыкин заявил о применении тактики малых котлов ВС России в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России в Курской области применяют тактику малых котлов для эффективного выдавливания противника, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

    Дандыкин пояснил, что тактика малых котлов предполагает окружение и уничтожение противника в населенных пунктах, где они окопались, перерезая их коммуникации, передает «Лента.ру».

    Эксперт отметил сложные погодные условия в регионе, подчеркнув, что российские войска уже привыкли к такому климату. Он выразил мнение, что текущая неделя может стать определяющей в развитии ситуации в Курской области.

    Дандыкин также заявил, что нынешние действия ВСУ могут завершиться полным крахом или даже катастрофой для противника, что подчеркивает неудачность их стратегической операции.

    Российские войска достигли окраины Суджи в Курской области и установили контроль над ключевой трассой.

    Ранее ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

    В региональном правительстве сообщили, что российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин обновил состав оргкомитета «Победа»
    Российские военные вплотную подошли к Красноармейску в ДНР
    Украинцев предупредили о 20-часовых отключениях электроэнергии зимой
    Во Франции арестовали имущество двух российских предпринимателей
    ЕС продлил мандат военной миссии на Украине на два года
    Эксперт: Южная Корея не готова к войне с КНДР
    Армия Израиля нашла тайный подземный штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Зачем рубль катается на американских горках

    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как создать спрос на российский интернет в космосе

    Будущий российский аналог системы «Старлинк» – предоставления услуг интернета из космоса – должен заинтересовать в том числе пользователей из других, дружественных и нейтральных стран. По крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды. Какие преимущества могут быть у российского спутникового интернета и почему главный конкурент отечественных разработчиков вовсе не Илон Маск? Подробности

    Перейти в раздел

    «Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике

    В Латвии завершился очередной судебный процесс по одному из эпизодов грандиозной коррупционной цепочки, связанной с военным строительством. По иронии судьбы речь идет об эпизодах хищений и воровства, устроенных местными чиновниками, пограничниками и военными на самом святом в современном политическом раскладе Прибалтики – подготовке к отражению «российской агрессии». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............