  • Новость часаРазработчик рассказал об экспериментальных двигателях для нового российского БПЛА
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    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

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    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    18 октября 2024, 10:48 • Новости дня

    Стало известно о планах США удвоить производство ракетных двигателей

    Американская Northrop Grumman удвоит производство ракетных двигателей после поставок на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Northrop Grumman планирует удвоить выпуск ракетных двигателей, увеличив производство до 14 тыс. единиц в год, чтобы восстановить запасы Пентагона после поставок на Украину.

    Американский концерн Northrop Grumman намерен удвоить выпуск ракетных двигателей для восполнения запасов вооружений Пентагона, сообщает ТАСС со ссылкой на Defense One. В результате поставок оружия на Украину запасы США заметно сократились, и компания готовится увеличить годовое производство твердотопливных ракетных двигателей до 14 тыс. единиц. В последние четыре года Northrop Grumman выпускал около 5-6 тыс. двигателей в год.

    Руководитель подразделения компании Гордон Лопрести подчеркнул, что растущий спрос требует производства 10 тыс., а в будущем и 14 тыс. двигателей ежегодно. Лопрести отметил, что Northrop Grumman удалось установить «отличные партнерские отношения с правительством США», что позволяет компании достичь намеченных производственных целей и удовлетворить потребности Пентагона.

    По данным Defense One, твердотопливные ракетные двигатели изготавливаются на предприятиях Northrop Grumman в Западной Вирджинии, Мэриленде и Юте. За шесть лет компания вложила 1 млрд долларов в расширение производственных мощностей на этих заводах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отправили Украине оружие на сумму 425 млн долларов. Пентагон признал, что значительные поставки ракет ATACMS Украине невозможны из-за угрозы резервам США. Германия отказалась передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, о чем заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    17 октября 2024, 08:22 • Новости дня
    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО

    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» для средств РЭБ в зоне СВО

    Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» успешно избегала подавления радиоэлектронными средствами противника в зоне спецоперации, оставаясь высокоточным оружием, сообщили в Ростехе.

    Ракета «Изделие 305», разработанная Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), успешно действует в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. По данным Ростеха, за все время ее использования средства радиоэлектронной борьбы противника ни разу не смогли подавить ее канал управления, и ракета всегда точно поражает цель. Это делает ее одним из самых удачных видов управляемого вооружения армейской авиации.

    Ракета обладает высокой точностью и гибкостью применения, оснащена мощной боевой частью, что позволяет эффективно уничтожать широкий спектр целей, включая бронетехнику и различные сооружения. Одной из ключевых особенностей «Изделие 305» является высокая степень защиты от радиоэлектронных помех. Для управления ракетой используются несколько режимов, включая «выстрелил – забыл», при котором система самонаведения захватывает цель до пуска.

    Основное применение ракеты «Изделие 305» осуществляется с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, что позволяет минимизировать риск ответной атаки благодаря дальности полета до 14,5 тыс. метров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Она способна развивать скорость до 230 м/с и предназначена для уничтожения как инженерных сооружений, так и основных боевых танков.

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для вооруженных сил Украины, говорилось в статье Forbes. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    16 октября 2024, 02:50 • Новости дня
    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев генерал Джексон

    Британский генерал Джексон умер после 45 лет службы и скандала в Приштине

    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев генерал Джексон
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский генерал Майк Джексон, отказавшийся в 1999 году блокировать российских миротворцев в Косово, скончался в возрасте 80 лет после долгой военной карьеры.

    Умер британский генерал Майк Джексон, известный своим отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году. Как сообщает The Daily Telegraph, Джексон скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщила ассоциация ветеранов парашютного полка.

    Джексон провел на военной службе 45 лет, начав карьеру в 1963 году в военной разведке, где выучил русский язык. Впоследствии он перевелся в элитный парашютный полк и участвовал в «Кровавом воскресенье» в 1972 году в Северной Ирландии, где военные расстреляли демонстрантов.

    Позже Джексон служил в составе многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, а с 1997 по 2000 год возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО. В 1999 году он принял командование Силами НАТО для Косова. Его отказ выполнить приказ Уэсли Кларка по блокированию российских миротворцев в Приштине стал известным на весь мир.

    В 2003 году Джексон был назначен начальником Генштаба британской армии, оставался на этой должности три года и был удостоен рыцарского звания. В 2011 году он извинился за действия британской армии в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 июня 1999 года российский контингент занял аэропорт Слатина в Косово, проведя марш-бросок из Боснии. Приказ главкома сил НАТО Уэсли Кларка об уничтожении российских миротворцев не был выполнен благодаря саботажу британского генерала Майкла Джексона, командующего силами НАТО в Косово.

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    16 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве лишили ранее приобретенного гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Это повлекло для мигрантов изъятие паспортов и уведомление о необходимости покинуть страну.

    Двое мужчин, проживавшие в Москеве, лишены российского гражданства за невыполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Гражданство было прекращено, а уклонистам выдали предписания покинуть страну.

    «Мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По ее словам, получившие российское гражданство мужчины не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента натурализации, как предписывает Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших закон о воинской обязанности, продолжается совместно с Военным комиссариатом города Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в ходе рейда обнаружили более 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегальных мигрантов.

    МВД напомнило, что натурализованным иностранцам, не вставшим на учет, грозит лишение гражданства, согласно обновленному закону «О воинской обязанности и военной службе».

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    17 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%
    Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План по комплектованию ВС РФ контрактниками выполнен более чем на три четверти, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Годовой план комплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту выполнен на 78% по состоянию на середину октября, сказал Медведев, передает ТАСС. «Темпы в общем и целом достаточно приличные», – отметил он.

    Ранее в октябре зампред СБ указывал, что комиссия, созданная президентом России для комплектования армии контрактниками, приступила к работе. В июле он отмечал, что среднесуточный темп набора военнослужащих по контракту и добровольцев в ряды Вооруженных сил России находится на уровне около тысячи человек.

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    16 октября 2024, 04:15 • Новости дня
    Батальон Пащенко уничтожил в Курской области более 500 солдат ВСУ

    Батальон подполковника Пащенко уничтожил более 500 военных ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон под командованием Героя России подполковника Ивана Пащенко уничтожил более 500 солдат ВСУ и освободил несколько населенных пунктов в Курской области, проводя контрудары по диверсионно-разведывательным группам врага.

    Оперативно проанализировав обстановку, Пащенко организовал контрудары по вражеским формированиям, освобождал населенные пункты, тем самым обеспечивая безопасные условия для местного населения, сообщает ТАСС.

    В ходе начальных боевых действий батальон уничтожил шесть бронетранспортеров, боевую машину пехоты и пять иностранных боевых машин, а также более двухсот человек личного состава противника. Были захвачены радиостанции и секретные документы ВСУ, что дало дополнительные преимущества в боевых операциях.

    В дальнейшем штурмовые группы Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожив дополнительные три бронетранспортера, боевую машину пехоты и три бронированные машины. При этом бойцы захватили исправную бронированную машину Roshel канадского производства.

    Продолжая выполнение задачи по вытеснению вражеских подразделений с территории Курской области, батальон уничтожил два бронетранспортера, три боевые машины и более 200 военных ВСУ.

    В плен были захвачены одиннадцать бойцов, идентифицированных как неонацисты, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий личного состава.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием. Среди награжденных – подполковник Иван Пащенко, а также другие офицеры и военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию.

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц.

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    17 октября 2024, 00:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о семи сбитых украинских БПЛА

    Российские военные за сутки сбили семь украинских беспилотников в регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о семи сбитых украинских беспилотниках над российскими областями за последние сутки, включая Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

    Ведомство уточнило, что два беспилотника были сбиты над Курской областью в 15:00 и 16:00 по московскому времени. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Орловской, передает ТАСС.

    Кроме того, два беспилотника самолетного типа были нейтрализованы над Белгородской областью. Последний беспилотник был сбит над Воронежской областью за ночь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус, в результате чего повреждения получила его задняя часть, но никто не пострадал.

    В Курской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты и беспилотники.

    В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

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    17 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    CNN: Украинский дрон «Лютый» запущен для атаки вглубь России

    Tекст: Александра Юдина

    Американские журналисты канала CNN сообщили, что Украина запустила беспилотник «Лютый» для атак вглубь российской территории.

    Отмечается, что Украина запустила свой новый дрон под названием «Лютый» с целью атаки объектов на территории России, передает Ura.Ru.

    Дрон «Лютый» характеризуется длиной в 13 футов и размахом крыльев в 23 фута. В репортаже CNN описывается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон исчезает в ночи, направляясь в глубину российской территории.

    Журналисты CNN, ссылаясь на источники среди украинских военных, отметили, что Киев в целом планирует использовать дроны для атак на железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением на вражеской территории.

    Как сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар».

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    16 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Стало известно о желании 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию

    ЦТАК сообщил о готовности 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию из-за дронов из Южной Кореи

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить или вернуться в армию после инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, проникшими в Пхеньян.

    Это решение последовало после инцидентов с проникновением южнокорейских беспилотников в Пхеньян и последовавшего витка напряженности,  передает ТАСС.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что среди желающих – руководящие работники Союза молодежи, демобилизованные солдаты и офицеры, студенты всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Политехнический университет имени Ким Чака.

    «По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», – говорится в сообщении ЦТАК.

    По данным агентства, 11 октября МИД КНДР обвинил южнокорейские беспилотники в неоднократном вторжении в воздушное пространство Пхеньяна.

    Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявляла, что у народной республики есть доказательства причастности южнокорейских военных.

    В публикации ЦТАК также отмечается, что молодежь готова «смело подняться на священную войну за уничтожение врагов» и предупреждает о готовности «уничтожить Республику Корея» в случае войны.

    В Сеуле ранее допускали, что это могли быть действия частных организаций или лиц. Как писала газета ВЗГЛЯД, США

    не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы.

    Кроме того, КНДР объявила о готовности подорвать дороги вдоль линий Кенисон и Тонхэ, соединяющих страну с Южной Кореей, что может усилить напряженность на полуострове.

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    16 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    Суд арестовал имущество генерала Кузнецова по делу о взятке

    Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Имущество предпринимателя Левы Мартиросяна также арестовано.

    Имущество, на которое наложен арест, включает земельный участок в Красногорске и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, землю и дом в Краснодаре, а также квартиру на Ярцевской улице в Москве. Общая площадь арестованного трехэтажного дома в Краснодаре превышает 1,1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. Оба фигуранта дела находятся в СИЗО, а имущество Мартиросяна также подвергнуто аресту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт.

    На имущество дочери руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова наложен обеспечительный арест, поскольку в отношении самого чиновника ведется расследование дела о взятке.

    Адвокаты Льва Мартиросяна, фигуранта уголовного дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, подали жалобы в Басманный суд Москвы.

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    16 октября 2024, 01:45 • Новости дня
    Харрис заявила о необходимости помощи другим странам

    Камала Харрис призвала США не прекращать поддержку других стран ради внутренних проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

    Вице-президент США Камала Харрис дала интервью радиостанции iHeartRadio, передает ТАСС. В ходе беседы она подчеркнула, что американское правительство не должно прекращать оказывать помощь другим странам, даже перед лицом внутренних вызовов. По ее словам, США способны одновременно поддерживать международные инициативы и решать внутренние проблемы.

    Харрис отметила, что отказ от обязанностей мирового лидера может нанести ущерб национальной безопасности и международному положению США.

    «Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера», – заявила Харрис.

    Это заявление прозвучало в контексте ее предвыборной кампании на пост президента, где ее соперником от Республиканской партии будет бывший президент Дональд Трамп.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года. Харрис рассчитывает на поддержку граждан, разделяющих ее видение роли США на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений. Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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    17 октября 2024, 04:19 • Новости дня
    Российский беспилотник уничтожил украинский танк с «мангалом»

    Российский БПЛА группировки «Запад» преодолел защиту и сжег танк ВСУ на харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор российского беспилотника из группировки «Запад» успешно уничтожил украинский танк, преодолев его радиоэлектронную защиту и противодроновый навес, известный как «мангал».

    Оператор беспилотника из группировки войск «Запад» уничтожил украинский танк на харьковском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Российскому БПЛА удалось преодолеть радиоэлектронную защиту противника и сбросить специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый «мангал». Этот навес предназначен для защиты от дронов, но оказался неэффективным против снайперских сбросов.

    Собеседник агентства рассказал, что расчет российского беспилотника произвел два точных сброса боеприпасов на цель. В результате этого боекомплект танка ВСУ детонировал, что привело к его полному уничтожению. Эффективность атаки подтверждена кадрами объективного контроля, которые были переданы в распоряжение РИА Новости.

    Видео, зафиксировавшее уничтожение украинского танка, наглядно демонстрирует, как российские силы успешно применяют беспилотные технологии для преодоления сложной противодроновой защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Кроме того, российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

    Также беспилотник «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    16 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 27 раз за сутки

    ВСУ выпустили 98 боеприпасов по ДНР за сутки, 5 человек пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    Военное следственное управление СК России по региону сообщило о 27 фактах обстрелов со стороны ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как передает ТАСС, в результате атак пострадали пять человек.

    ВСУ выпустили за сутки 98 различных боеприпасов по республике. В сообщении управления отмечено, что наблюдается интенсивность обстрелов в последние дни.

    Эскалация конфликта на фоне недавних обстрелов усиливает напряженность в регионе и вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей. Повышенные меры безопасности вводятся в ряде населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

    В городе Горловка в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей.

    Также ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель.

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