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Стало известно о планах США удвоить производство ракетных двигателей
Американская Northrop Grumman удвоит производство ракетных двигателей после поставок на Украину
Американская компания Northrop Grumman планирует удвоить выпуск ракетных двигателей, увеличив производство до 14 тыс. единиц в год, чтобы восстановить запасы Пентагона после поставок на Украину.
Американский концерн Northrop Grumman намерен удвоить выпуск ракетных двигателей для восполнения запасов вооружений Пентагона, сообщает ТАСС со ссылкой на Defense One. В результате поставок оружия на Украину запасы США заметно сократились, и компания готовится увеличить годовое производство твердотопливных ракетных двигателей до 14 тыс. единиц. В последние четыре года Northrop Grumman выпускал около 5-6 тыс. двигателей в год.
Руководитель подразделения компании Гордон Лопрести подчеркнул, что растущий спрос требует производства 10 тыс., а в будущем и 14 тыс. двигателей ежегодно. Лопрести отметил, что Northrop Grumman удалось установить «отличные партнерские отношения с правительством США», что позволяет компании достичь намеченных производственных целей и удовлетворить потребности Пентагона.
По данным Defense One, твердотопливные ракетные двигатели изготавливаются на предприятиях Northrop Grumman в Западной Вирджинии, Мэриленде и Юте. За шесть лет компания вложила 1 млрд долларов в расширение производственных мощностей на этих заводах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отправили Украине оружие на сумму 425 млн долларов. Пентагон признал, что значительные поставки ракет ATACMS Украине невозможны из-за угрозы резервам США. Германия отказалась передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, о чем заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.