Стало известно о планах США удвоить производство ракетных двигателей

Американская Northrop Grumman удвоит производство ракетных двигателей после поставок на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский концерн Northrop Grumman намерен удвоить выпуск ракетных двигателей для восполнения запасов вооружений Пентагона, сообщает ТАСС со ссылкой на Defense One. В результате поставок оружия на Украину запасы США заметно сократились, и компания готовится увеличить годовое производство твердотопливных ракетных двигателей до 14 тыс. единиц. В последние четыре года Northrop Grumman выпускал около 5-6 тыс. двигателей в год.

Руководитель подразделения компании Гордон Лопрести подчеркнул, что растущий спрос требует производства 10 тыс., а в будущем и 14 тыс. двигателей ежегодно. Лопрести отметил, что Northrop Grumman удалось установить «отличные партнерские отношения с правительством США», что позволяет компании достичь намеченных производственных целей и удовлетворить потребности Пентагона.

По данным Defense One, твердотопливные ракетные двигатели изготавливаются на предприятиях Northrop Grumman в Западной Вирджинии, Мэриленде и Юте. За шесть лет компания вложила 1 млрд долларов в расширение производственных мощностей на этих заводах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отправили Украине оружие на сумму 425 млн долларов. Пентагон признал, что значительные поставки ракет ATACMS Украине невозможны из-за угрозы резервам США. Германия отказалась передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, о чем заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.