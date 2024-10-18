New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

Tекст: Антон Антонов

«Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи The New York Times.

Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений.

Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил.

Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».