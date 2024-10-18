Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.8 комментариев
США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине
Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.
«Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи The New York Times.
Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений.
Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил.
Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».