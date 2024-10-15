Индия и Канада объявили о высылке дипломатов друг друга

Индия и Канада объявили о решениях выслать по шесть дипломатов друг друга

Tекст: Антон Антонов

Министерство иностранных дел Индии приняло решение выслать из страны шесть канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности посла Стюарта Росса Уилера и его заместителя. Дипломатам было предписано покинуть Индию до 23.59 19 октября. МИД Индии также сообщил об отзыве посла в Канаде Санджая Кумара Вермы и ряда других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность, передает ТАСС.

Такие шаги решено предпринять после заявлений со стороны Канады, которая обвинила посла в причастности к заговору с целью убийства Ниджара. Индийская сторона отвергла эти обвинения как необоснованные и обвинила Канаду в поддержке экстремизма.

Канада, в свою очередь, подтвердила, что решила выслать шесть индийских дипломатов, обвиняя их в противоправных действиях против канадских граждан. Сообщается, что Индии «было предложено отказаться от дипломатического и консульского иммунитета» для допроса этих лиц канадской стороной, но Индия не согласилась.

Премьер–министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада не потерпит угроз и насилия на своей территории.

Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что страна будет защищать свои интересы, несмотря на нежелание конфронтации с Индией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломатический скандал между Индией и Канадой начался в 2023 году. Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия. Власти Индии отвергли обвинения в причастности к убийству.