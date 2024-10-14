Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России

Сийярто: Изложенные в ядерной доктрине России риски исчезнут после окончания украинского конфликта

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал изменения в ядерной доктрине России. Он заявил, что изложенные в ней риски не будут представлять опасности в случае завершения конфликта на Украине. Сийярто подчеркнул, что главной задачей международного сообщества должна стать дипломатическая работа по разрешению этой ситуации, передает РИА «Новости».

«Такого рода события в основном являются аргументами в пользу венгерской позиции о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку если он закончится, то такого рода риски могут быть устранены», – отметил Сийярто.

Сийярто заявил о сохранении мирной позиции Венгрии по отношению к Украине вопреки давлению.

В российском МИД заявили, что Россия обновляет ядерную доктрину для устранения иллюзий у противников о готовности обеспечить безопасность всеми средствами.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию подчеркнул, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее и Белоруссии как участника Союзного государства.

