Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Песков заявил о катастрофических последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Песков заявил о катастрофических последствиях расширения конфликта на Ближнем Востоке
Расширение конфликта на Ближнем Востоке с добавлением ливанского фронта приведет к катастрофическим последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, расширение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться катастрофой для региона, передает ТАСС.
Он отметил, что география боевых действий продолжает расширяться, и к конфликту добавился ливанский фронт. Это, по его мнению, приводит к разрушению гражданской инфраструктуры.
«Десятки и сотни тысяч людей лишаются своего жилища, средств к существованию, работы», – заявил Песков.
Ранее в Белом доме заявили о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем.
Напомним, Израиль убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу, после чего вторгся в Ливан.
Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные цели Израиля в Ливане.