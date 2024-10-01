Суд отменил приговор экс-замглавы управления «К» ФСБ

Апелляционный суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБ Дмитрию Фролову по делу о взятке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, 2-й Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову, передает ТАСС. Это решение было принято по причине истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Андрусенко уточнил, что апелляционное определение уже вступило в силу.

По словам адвоката, апелляционная инстанция сочла возможным прекратить дело без вынесения обвинительного приговора еще на стадии разбирательства в суде первой инстанции. Теперь нет ни одного приговора, который признавал бы Фролова виновным по любой статье УК РФ.

Согласно решению суда, за Фроловым остались военная пенсия, звание полковника запаса и награды. В апелляции подчеркнули, что вопрос о прекращении дела в связи с истечением сроков давности мог быть решен без обвинительного приговора и последующего освобождения от наказания. Это могло быть сделано путем вынесения постановления о прекращении уголовного дела и преследования.

Ранее в Московском гарнизонном военном суде полковника в отставке управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова приговорили к шести годам колонии по делу о взятке, и сочтя, что наказание уже отбыто, отпустили его на свободу.