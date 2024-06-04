Суд разрешил отставному полковнику ФСБ Фролову не отбывать срок по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Фролову назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет, наказание сочли отбытым, меру пресечения отменили и освободили в зале суда, передает РИА «Новости».

По данным дела, сумма взяток, которые вменяют полковнику, превышает 87 млн рублей.

Прокуратура требовала для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, Фролов курировал «банковский» отдел управления «К» ФСБ, каждый месяц он получал деньги от руководства «Кредитимпэкс Банка». Банкиры переживали за отзыв лицензии, также они платили ему за общее покровительство. Ему передавались по 100–150 тыс. долларов, а позднее – евро.

Также Фролову вменяли мошенничество, но дело прекратили за истечением срока давности.

Согласно данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманным путем заставили руководителя строительной компании Сергея Гляделкина отдать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 млн рублей.

По данным СК, Черкалин руководил этой группой.

Черкалин пошел на сделку со следствием, дело против него выделили в отдельное производство. Его осудили на семь лет колонии строгого режима, лишили звания подполковника запаса и лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения.