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    Зачем Запад атакует «Силу Сибири – 2»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

    0 комментариев
    4 июня 2024, 13:55 • Новости дня

    Суд разрешил отставному полковнику ФСБ Фролову не отбывать срок по делу о взятке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московском гарнизонном военном суде полковника в отставке управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова приговорили к шести годам колонии по делу о взятке, и сочтя, что наказание уже отбыто, отпустили его на свободу.

    Фролову назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет, наказание сочли отбытым, меру пресечения отменили и освободили в зале суда, передает РИА «Новости».

    По данным дела, сумма взяток, которые вменяют полковнику, превышает 87 млн рублей.

    Прокуратура требовала для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Согласно данным следствия, Фролов курировал «банковский» отдел управления «К» ФСБ, каждый месяц он получал деньги от руководства «Кредитимпэкс Банка». Банкиры переживали за отзыв лицензии, также они платили ему за общее покровительство. Ему передавались по 100–150 тыс. долларов, а позднее – евро.

    Также Фролову вменяли мошенничество, но дело прекратили за истечением срока давности.

    Согласно данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманным путем заставили руководителя строительной компании Сергея Гляделкина отдать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 млн рублей.

    По данным СК, Черкалин руководил этой группой.

    Черкалин пошел на сделку со следствием, дело против него выделили в отдельное производство. Его осудили на семь лет колонии строгого режима, лишили звания подполковника запаса и лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения.

    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

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    3 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».

    Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых

    Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году

    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и японская стороны впервые за три года провели переговоры по квотам на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и согласовали объемы этих квот, сообщило управление по рыболовству Японии.

    Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.

    В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.


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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу

    Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу
    @ Anatoliy Volkov/Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    После потери Днепрогэса Украина теряет возможность корректировать напряжение в электросети. Более того, противник вряд ли сможет компенсировать дефицит электроэнергии с помощью ТЭС, АЭС и ветрогенераторов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее руководство «Укрэнерго» пожаловалось на то, что Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении».

    «Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.

    Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.

    «Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.

    «Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.

    «Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.

    Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.

    На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.

    Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.

    Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.

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    3 июня 2024, 20:45 • Новости дня
    Швейцария отказалась выделить Украине 5,6 млрд долларов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов и 11,1 млрд долларов на нужды армии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета кантонов.

    Как отмечается в сообщении, члены парламента страны 28 голосами против 15 отклонили создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. По мнению сенаторов, расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы, передает ТАСС.

    Известно, что в апреле правительство Швейцарии заявило о намерении выделить 5,5 млрд долларов на восстановление Украины. При этом первые 1,66 млрд должны быть перечислены до 2028 года.

    Как сообщалось ранее, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае поражения киевского режима украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать.



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    3 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начато серийное производство комплекса с беспилотником «Гранат-4», который способен наводить артиллерию, он уже применяется в ходе спецоперации, сообщил концерн «Калашников».

    «Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.

    Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    4 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

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    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня
    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


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    3 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший израильский футболист и гражданин Израиля Лирон Басис арестован в Пресненским судом Москвы по делу о мошенничестве в крупном размере, источник сообщил, что Басис находится в международном розыске по запросу Германии.

    Ходатайство об аресте Басиса удовлетворено, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Отмечается, что ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что Басис находится в международном розыске по запросу немецкой стороны. Германские власти считают его причастным к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством. Сам Басис не считает себя виновным.

    Ранее он играл за молодежную сборную Израиля, выступал за клубы страны «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар».

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    4 июня 2024, 09:58 • Новости дня
    Во Франции ужаснулись из-за видео с мобилизацией в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад к немедленному миру на Украине в связи с публикацией в соцсетях видео с задержанием мужчины в Днепропетровске в рамках мобилизации.

    По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».

    Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.

    В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.

    Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.

    По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    3 июня 2024, 19:46 • Новости дня
    Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь

    Guardian: Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь

    Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский микробиолог Майкл Култхарт заявил, что власти ему не дали возможность исследовать некое заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, которое есть у более чем 200 человек, пишет Guardian.

    Култхарт заявил, что ему запретили исследовать это заболевание, он выразил опасение тем, что у более 200 человек с этой болезнью наблюдается неврологический спад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    О 40 местных жителях, страдающих от неизвестного неврологического синдрома в 2021 году, сообщали представители провинциального здравоохранения. У части пациентов наблюдалось слюнотечение, другие сообщали, что по их коже словно ползают насекомые.

    Позже независимый комитет установил, что, вероятнее всего, им поставили неверный диагноз, и они страдают от других болезней, таких как рак и деменция.

    В своем письме Култхарт заявил, что, по его мнению, окружающая среда или комбинация воздействий запускает разные нейродегенеративные синдромы у жителей. Эти люди восприимчивы к болезням, связанным с неправильным сворачиванием белков, в том числе к Альцгеймеру и болезни Паркинсона.

    По мнению ученого, это явление плохо вписывается в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии. Политики воспользовались ситуацией и закрыли «лазейку» для ученых, с помощью которой они могли исследовать болезнь.

    Ряд пациентов заявили, что их состояние прогрессирует, но власти не оказывают помощи. По словам одной женщины, политики не хотят признавать, что происходит что-то серьезное, поскольку тогда им придется заниматься этим вопросом.

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    3 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог настроить азиатские страны на такой же уровень поддержки, какой он получает от Запада, пишет газета Washington Post (WP).

    Эту попытку Зеленский предпринял во время своей поездки в Сингапур и на Филиппины, передает РИА «Новости».

    Намерение Украины вызвать такое же эмоциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось, говорится в материале газеты.

    По словам профессора Национального университета Сингапура Раджа Мохана, Азия не верит риторике Запада.

    Ранее в Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии.

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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