В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.5 комментариев
Пушилин подчеркнул важность освобождения Соледара, Артемовска и Марьинки
Пушилин назвал знаковыми событиями 2023 года освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки
Для ДНР знаковыми событиями 2023 года стало освобождение крупных населенных пунктов: Соледара, Артемовска и Марьинки – заявил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что 2023 год оказался «богат на события, они разноплановые». Он заявил, что ДНР прежде всего волнуют события, «связанные с военной составляющей». Освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки, как подчеркнул Пушилин, «действительно важно в плане обеспечения безопасности» и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Он указал на необходимость освободить всю территорию республики «в рамках тех задач, которые стоят от верховного главнокомандующего», передает РИА «Новости».
Напомним, Пушилин заявил, что Марьинка сильно разрушена, но шансы на восстановление города очень высоки. Районы Донецка, постоянно страдавшие от украинских обстрелов, после освобождения Марьинки будут меньше подвергаться ударам, отметил он.