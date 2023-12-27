  • Новость часаПушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения
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    Антироссийская пропаганда Запада в Белоруссии провалилась
    Минфин Украины признался в отсутствии средств для мобилизации
    Вассерман прокомментировал мольбу Ивлеевой о прощении
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России «Пицунды»
    Лавров оценил конфликт между властью и армией на Украине
    «Яндекс» зашел в «русский офшор» в Калининграде
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    9 комментариев
    27 декабря 2023, 18:46

    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


    27 декабря 2023, 08:18
    Стало известно о модернизации «Арматы»

    Чемезов: Идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»

    Стало известно о модернизации «Арматы»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведутся работы по повышению огневой мощи танка Т-14 «Армата», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь «Арматы», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, передает РИА «Новости». Чемезов добавил, что «сам танк готов, его мы сделали давно».

    Глава Ростеха заявил, что машина имеет систему управления огнем следующего поколения, насыщена новейшими электронными системами, максимально защищен экипаж.

    Чемезов также добавил, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что стало очевидно в Палестине.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран.

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    27 декабря 2023, 09:58
    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»

    Чемезов: В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам» с защитой от систем РЭБ

    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, в контуре Ростеха создается БПЛА серии «Суперкам», который будет представлен как и в разведывательной, так и в версии камикадзе, последний уже проходит испытания, передает РИА «Новости».

    Чемезов отметил, что одной из особенностей новых дронов станет «высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы».

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения.

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    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

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    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

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    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

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    27 декабря 2023, 02:22
    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard

    Чемезов указал на способность «Хризантем» и «Корнетов» пробивать танки Leopard «с любой стороны»

    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Представления о том, что западные танки лучше защищены, Чемезов назвал «еще одним мифом». «Горят они очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чемезов указал, что вооруженные силы Украины используют динамическую защиту советского производства на западных танках.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

    Коментарии (10)
    27 декабря 2023, 03:25
    Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО

    Чемезов рассказал о превращении системы дистанционного минирования «Земледелие» в бикалиберную РСЗО

    Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов сказал, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Предложено «нарастить ее потенциал», используя одновременно и как машину дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Напомним, предприятия Ростеха досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

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    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

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    27 декабря 2023, 13:49
    Минобороны описало портрет мобилизованного россиянина
    Минобороны описало портрет мобилизованного россиянина
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Среднестатистическому мобилизованному российскому гражданину 35 лет, у него есть среднее и среднее специальное образование, сообщило Министерство обороны России.

    В рамках частичной мобилизации призваны 302 тыс. 503 человека из 1430 муниципальных образований, говорится в материалах ведомства «Армия в цифрах – 2023», передает РБК.

    Из этого числа свыше 33 тыс. человек сами пришли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки. Больше половины мобилизованных (57%) находятся в браке, у 56,3% из них есть дети. У третьей части (31%) один ребенок в семье, у четверти – двое, у 0,3% – трое детей.

    У 7% есть высшее образование, у 30% есть среднее профессиональное образование, у 63% – среднее образование. Большая часть (96,4%) прошли срочную службу в армии.

    В начале декабря зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года на службу в ВС России в интересах спецоперации на Украине поступили более 452 тыс. человек.

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    27 декабря 2023, 12:52
    Ростех передал Минобороны партию Су-57

    Мантуров: ОАК передала Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57

    Ростех передал Минобороны партию Су-57
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) изготовил и передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

    По его словам, авиастроители передали Минобороны все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57, прошедшие все необходимые заводские испытания, передает ТАСС. Мантуров добавил, что наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки.

    «Считаю, коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», – сказал Мантуров.

    По словам гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, «в цехе окончательной сборки уже идет работа над истребителями, которые будут переданы ВКС России в 2024 году». Он добавил, что количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, «ежегодно увеличивается почти в два раза».

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что ГОЗ на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, а на 2024 год заказ еще больше.

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    27 декабря 2023, 12:37
    Москва пообещала ответ на экспортные санкции Южной Кореи

    Мария Захарова пообещала ответить на экспортные санкции против России, введенные Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия ответит на экспортные санкнции, которые ввела Южная Корея, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Она подчеркнула, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея, которое и так «серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада».

    «Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей», – добавила дипломат.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничила поставки в Россию еще 682 видов товаров, включая автомобили.

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    27 декабря 2023, 15:07
    Лавров заявил о скорой реализации проекта «Север – Юг»

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Север – Юг» вскоре будет реализован

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект транспортного коридора «Север – Юг» не нуждается во «втором дыхании», поскольку в ближайшее время будет реализован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Что касается коридора «Север – Юг», то ему, наверное, уже не нужно второе дыхание, он его уже получил. Этот проект вызвал большой энтузиазм среди всех стран, от которых зависит его реализация, и он наверняка в ближайшее время будет реализован», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, доверие к Западу сильно подорвано, поэтому в развитии мировой экономики есть большие основания полагаться на роль мирового большинства не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды.

    В свою очередь индийский министр заявил, что создание транспортного коридора «Север – Юг» отвечает интересам всего мира, а Индия придает проекту наивысший приоритет. «Этот проект соответствует и нашим интересам, и интересам всей мировой экономики. Он входит в число наших главных приоритетов», – отметил Джайшанкар.

    Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора «Север – Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14.

    Коридор предназначен для перевозки грузов из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Сейчас поставки происходят морским путем через Суэцкий канал, что удлиняет маршрут более чем в два раза.

    Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме «Россия» презентовал Каспийский кластер, который объединил в себе ОЭЗ «Лотос», портовую особую экономическую зону и должен стать «мощной базой обработки грузов коридора «Север – Юг».



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    27 декабря 2023, 10:29
    Ростех анонсировал испытания беспилотной БМП в зоне спецоперации

    Чемезов: В зоне СВО планируется опробовать дистанционно управляемую БМП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне проведения спецоперации на Украине планируется опробовать новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Отвечая на соответствующий вопрос Чемезов рассказал, что в Ростехе рассчитывают на это. По его словам, машины находится на испытаниях, после завершения которых БМП будет опробована в зоне СВО, передает РИА «Новости». Он добавил, что эта техника позволит избежать риска поражения экипажа на самых опасных направлениях.

    Чемезов отметил, что комплект дистанционного управления планируется ставить не только на БМП-3, но и на самоходную пушку 2С25М.

    Глава Ростеха рассказал также, что не правильно говорить о том, что российские производители вооружений во всем превзошли противников, есть чему у них поучиться и в Ростехе изучают трофейные образцы и берут на заметку некоторые решения. Чемезов подчеркнул, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это миф.

    Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество «Леопардов», «Челенджеров», «Брэдли» и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей.

    «Самое важное здесь: российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике. Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить», – рассказал глава «Ростеха».

    Напомним, в феврале в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» сообщили, что компания ВНИИ «Сигнал» Ростеха разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа.

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    27 декабря 2023, 13:14
    МИД: Японские ракеты для Patriot могут попасть на Украину

    МИД осудил экспорт японских ракет для ЗРК Patriot в США, поскольку они могут оказаться на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Одобрение поставок в США производимых Японией ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она назвала это решение японских властей «подтверждением курса на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции Японии», который, по ее словам, проводит администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды. 

    «Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности», – отметила Захарова.

    Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    При этом глава МИД Японии Еко Камикава сообщила, что в Токио намерены делать шаги к возобновлению консультаций с Москвой касательно вопроса рыбного промысла в южной части Курил.

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    27 декабря 2023, 14:52
    Российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки система противовоздушной обороны России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Водяного Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Также российская ПВО перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS, противолокационную ракету HARM и управляемую авиационную бомбу JDAM, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников около Горловки, Кирилловки ДНР, Белогоровки, Новодружеска ЛНР, Раденска, Песчановки Херсонской области и Балочек Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотник, 442 ЗРК, 14 341 танк и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц спецтехники.

    Ранее ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск».

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