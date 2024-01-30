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Мотострелки создали под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты
Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до 6 км, рассказал командир бронегруппы с позывном Баркас.
Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».
Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.
По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.
Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.