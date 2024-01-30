Мотострелки создали под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».

Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.

По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.

Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.

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