В России создали ПВО для борьбы с миниатюрными дронами

Tекст: Алексей Дегтярев

Модель отнесли к средствам ПВО, она призвана бороться с низколетящими и низкоскоростными дронами легкого класса, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Это многоствольная пусковая пиротехническая установка, в ней несколько стволов, куда можно зарядить ракеты. Устройство установлено на поворотно-наклонном столе, где есть система зажигания фитилей.

Повторотно-наклонный стол имеет две выдвижные штанги, на концах которых есть дополнительные блоки высотного уровня поражения целей.