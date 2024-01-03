Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»
Минобороны России заявило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У» и «Ольха»
Оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха» были сбиты во вторник вечером над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», – приводит RT сообщение Минобороны России.
Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.
По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и спуститься в безопасное место.