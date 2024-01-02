Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей региона принять меры предосторожности из-за новой ракетной опасности со стороны ВСУ.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.
Гладков рассказал, что погибший получил осколочные ранения, когда ехал в машине и рядом с ней разорвался снаряд.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.