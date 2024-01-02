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Губернатор: В Белгороде количество пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 11 человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших в результате атаки ВСУ
Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате трех обстрелов ранения получили 11 человек.
Гладков сообщил, что один из украинских снарядов прилетел в частный жилой дом.
«У мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован. Находится под наблюдением врачей», – добавил Гладков.
По его словам, супруга и сын пострадавшего пережили контузию, их отпустили на амбулаторное лечение.
Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка, двое из них попали в больницу, рассказал Гладков.
«У одного мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы», – говорится в сообщении белгородского губернатора.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех домов. Также повреждения получили семь хозяйственных построек, 37 автомобиля и автобус.
В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.