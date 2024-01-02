Губернатор: В Белгороде количество пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 11 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших в результате атаки ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал губернатор в своем Telegram-канале.



По его словам, в результате трех обстрелов ранения получили 11 человек.

Гладков сообщил, что один из украинских снарядов прилетел в частный жилой дом.

«У мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован. Находится под наблюдением врачей», – добавил Гладков.

По его словам, супруга и сын пострадавшего пережили контузию, их отпустили на амбулаторное лечение.

Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка, двое из них попали в больницу, рассказал Гладков.

«У одного мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы», – говорится в сообщении белгородского губернатора.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех домов. Также повреждения получили семь хозяйственных построек, 37 автомобиля и автобус.

В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.