При обстреле Белгорода погиб один человек и пятеро пострадали

Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, пятеро пострадали

Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина погиб, когда ехал в автомобиле, рядом с ним разорвался снаряд, еще четверо человек были ранены в районе авторынка, двоих забрала скорая помощь, двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, еще одной женщине повредило руку: в момент обстрела она ехала в автобусе.

По словам главы региона, ПВО сбили над областью восемь целей, повреждения есть в частном секторе, также пострадали четыре автомобиля и автобус.

В настоящий момент сигнал воздушной тревоги, предупреждающий жителей об угрозе ракетного удара, в Белгороде отменили.

Между тем мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники Минобороны обезвредили неразорвавшийся снаряд, перед этим людей перевезли на безопасное расстояние.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь ракет РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью.

До этого над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к городу.