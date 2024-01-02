Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.4 комментария
При обстреле Белгорода погиб один человек и пятеро пострадали
Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, пятеро пострадали
В результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина погиб, когда ехал в автомобиле, рядом с ним разорвался снаряд, еще четверо человек были ранены в районе авторынка, двоих забрала скорая помощь, двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, еще одной женщине повредило руку: в момент обстрела она ехала в автобусе.
По словам главы региона, ПВО сбили над областью восемь целей, повреждения есть в частном секторе, также пострадали четыре автомобиля и автобус.
В настоящий момент сигнал воздушной тревоги, предупреждающий жителей об угрозе ракетного удара, в Белгороде отменили.
Между тем мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники Минобороны обезвредили неразорвавшийся снаряд, перед этим людей перевезли на безопасное расстояние.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь ракет РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью.
До этого над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к городу.