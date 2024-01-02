Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.0 комментариев
ПВО сбила четыре украинские ракеты на подлете к Белгороду
Над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он сообщил в Telegram-канале, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, есть один пострадавший с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, его состояние тяжелое.
Гладков сообщил также, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие.
Как подтвердили в Минобороны, около 12.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет РСЗО «Ольха», средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью.
Ранее во вторник Гладков также сообщил, что в Белгороде объявлена воздушная тревога.