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Губернатор: На подлете к Белгороду сбито 9 воздушных целей
ПВО сбила 9 воздушных целей на подлете к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.
«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и спуститься в безопасное место.
Во вторник в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.