Губернатор: На подлете к Белгороду сбито 9 воздушных целей

ПВО сбила 9 воздушных целей на подлете к Белгороду

Tекст: Денис Тельманов

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и спуститься в безопасное место.

Во вторник в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.