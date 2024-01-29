Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.8 комментариев
На Украине экс-командирам «Беркута» предъявили новые обвинения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения экс-командирам спецподразделения милиции «Беркут», утверждается, что они пытались уничтожить оружие, использовавшееся их подчиненными во время беспорядков на майдане.
В сообщении ГБР утверждается, что «из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста», передает РИА «Новости».
По данным следствия, подозреваемые при попытке уничтожить оружие предварительно разрезали его на части и удалили маркировки серийных номеров, а затем выбросили в реку Вита.
Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений бывшему командиру спецподразделения «Беркут» в якобы организации теракта и умышленных убийствах по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.
21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».