На Украине экс-командирам «Беркута» предъявили новые обвинения

Tекст: Ольга Иванова

В сообщении ГБР утверждается, что «из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста», передает РИА «Новости».

По данным следствия, подозреваемые при попытке уничтожить оружие предварительно разрезали его на части и удалили маркировки серийных номеров, а затем выбросили в реку Вита.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений бывшему командиру спецподразделения «Беркут» в якобы организации теракта и умышленных убийствах по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».