Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.5 комментариев
На пытавшемся атаковать НПЗ в Ярославле дроне обезвредили взрывчатку
Губернатор Евраев: На пытавшемся атаковать НПЗ в Ярославле дроне обезвредили взрывчатку
Взрывотехники управлений ФСБ и Росгвардии по Ярославской области обезвредили взрывное устройство, содержавшееся в боевой части перехваченного системой РЭБ беспилотника, летевшего на местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев сообщил в своем Telegram-канале о нейтрализации угрозы безопасности топливо-энергетического комплекса. Предприятие, уточнил глава региона, работает штатно.
Он поблагодарил правоохранителей и спецслужбы на слаженную работу.
В понедельник утром стало известно, что нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле пытался атаковать беспилотник самолетного типа. Атака БПЛА была предотвращена системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ)