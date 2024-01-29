Расчёт был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.0 комментариев
Ярославский НПЗ атаковал беспилотник
«360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле
Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле в понедельник пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщают СМИ.
БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».
В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.
Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.
Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.
В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.