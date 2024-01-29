Ярославский НПЗ атаковал беспилотник

«360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле

Tекст: Ольга Никитина

БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».

В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.

В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.