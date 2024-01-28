Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.7 комментариев
Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на купянском направлении, сообщило Минобороны России
«Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на купянском направлении зоны специальной военной операции», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что летчики после применения авиационных средств поражения с кабрирования выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении, используя рельеф местности.