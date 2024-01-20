И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.32 комментария
Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении
Вертолет Ка-52 используя рельеф местности уничтожил технику и живую силу ВСУ на сватовско-кременском направлении
Российский ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу противника на сватовско-кременском направлении, сообщили в Минобороны России.
Используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние, с кабрирования выпустил авиационные средства поражения, затем выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром базирования, приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомстсва.
Отмечается, что все цели были успешно поражены.
Ранее сообщалось, что ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском.