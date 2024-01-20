Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Tекст: Денис Тельманов

«Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт», – приводит RT сообщение российского военного ведомства.

Отмечается, что украинский опорный пункт удалось найти благодаря беспилотнику, передавшему координаты, по которым ударили артиллерия и FPV-дроны, после чего штурмовики перешли к зачистке местности.

Ранее сообщалось, что группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 30 человек и три пикапа.

Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.