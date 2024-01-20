Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ под Купянском

Группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении

Tекст: Денис Тельманов

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», – приводит слова Зыбинского ТАСС.



По его словам, потери противника составили до 30 человек и три пикапа. Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Горловки ВСУ ранены три мирных жителя. От украинских ударов повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».