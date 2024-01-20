И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.31 комментарий
Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ под Купянском
Группировка российских войск «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении
Российская группировка войск «Запад» отразила на купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», – приводит слова Зыбинского ТАСС.
По его словам, потери противника составили до 30 человек и три пикапа. Кроме того, российский расчет САУ «Мста-С» уничтожил два украинских танка Т-64, а расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Зыбинский.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Горловки ВСУ ранены три мирных жителя. От украинских ударов повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».