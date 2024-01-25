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    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    Вынесен приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову
    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты
    На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке
    На Украине заявили об отказе продлить контракт на транзит российского газа
    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    18 комментариев
    25 января 2024, 14:37 • Новости дня

    Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю

    Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка ВС России на Донецком направлении улучшила позиции на Донецком направлении, сообщило министерство обороны.

    У Клещеевки в ДНР отражены три атаки украинских штурмовиков 22-й механизированной бригады. У Клещеевки и Красного (ДНР) поражены живая сила и техника 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская армия потеряла до 310 человек, четыре танка, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены: американская машина РСЗО М270 MLRS, американская артиллерийская система М777, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30. Также поражены два склада с боеприпасами.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Старомайорского и Новомихайловки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, две БМП, САУ «Гвоздика», гаубицу «Гиацинт-Б» и станцию РЭБ.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад у Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область). Там ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и две польские САУ Krab.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 270 человек, два танка, две БМП, восемь боевых бронированных машин.

    На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны у Работино, Юрковки и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 130 человек. При контрбатарейной борьбе поражены: САУ Krab, чешская РСЗО RM-70 Vampire, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. ВСУ потеряли там за сутки до 45 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», М777 и РСЗО «Град».

    Средства ПВО ВС России сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну тактическую ракету «Точка-У». Также уничтожен 91 украинский дрон.

    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

    Коментарии (32)
    25 января 2024, 09:19 • Новости дня
    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова

    Захарова призвала журналистку Би-би-си «наслаждаться ответом» Лаврова

    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осадила журналистку британской телекомпании Би-би-си, которая в ходе пресс-конференции перебивала главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

    Журналистка Би-би-си задала Лаврову вопрос о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, причем во второй части вопроса, которую глава МИД России попросил повторить, поинтересовалась: «Не переживаете ли вы, что вам никто не поверит?» Фрагмент пресс-конференции опубликован «Пятым каналом».

    Позицию западных политиков и СМИ министр назвал дискредитированной. Лавров в этой связи напомнил о ситуации с Бучей. Он отметил, что украинская сторона на протяжении уже двух лет не может предоставить имена и фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы в сообщениях западных СМИ, в том числе в репортаже Би-би-си. Британскую телерадиокомпанию Лавров назвал автором той «сенсации».

    Британская журналистка стала возражать и перебивать министра, на что Лавров сказал: «Я вас не перебивал».

    Лавров подчеркнул, что Киев точно знал о том, кто находится на борту Ил-76, и тем не менее украинские боевики приняли решение сбить самолет. Он посоветовал британской журналистке задать этот вопрос украинской стороне. Глава МИД выразил сомнение в том, что украинцы признаются, «но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно».

    «Верите ли в это вы, – сказал Лавров, обращаясь к журналистке, – при всем уважении к Би-би-си, я не сильно этим озабочен».

    Автор вопроса вновь пыталась возразить, на что Мария Захарова сказала по-английски: «Извините, коллега из Би-би-си, сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь ответом».

    Напомним, ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена всех членов экипажа потерпевшего крушения Ил-76, а перед этим главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

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    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

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    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    24 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

    Он уточнил, что российские военные продвинулись от Кременной в направлении села Ямполовка в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе.

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    25 января 2024, 10:10 • Новости дня
    Песков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76
    Песков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что обмен пленными является процессом, который проходит в «полной тишине». Украинцы, отметил он, убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя, передает ТАСС.

    «Это из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию», – отметил Песков.

    О дальнейших перспективах обмена пленными пока ничего нельзя сказать, добавил представитель Кремля.

    Он сообщил также, что сначала военные должны провести расследование катастрофы, только после этого можно будет обсуждать вопрос представления экипажа самолета к государственным наградам. В настоящее время до конца непонятно, что произошло, указал Песков. «Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?» – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    25 января 2024, 14:33 • Новости дня
    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС сообщил, что сейчас на месте ищут любые фрагменты самолета, металлические конструкции. Поиски ведутся на обширной территории.

    «На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», – сказал он, добавив, что найденные фрагменты отправят на экспертизу.

    Ранее стало известно, что на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    24 января 2024, 18:40 • Новости дня
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все соучастники теракта с перевозившим украинских военнопленных самолетом Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВКС) России будут установлены и понесут наказание, заявили в российском министерстве иностранных дел.

    «Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Россия осуждает теракт, совершенный киевским режимом, и призвали к этому международные структуры, национальные правительства и мировую общественность. «Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», – заявили в министерстве.

    «Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», – указали в МИД России.

    Там заявили, что случившееся «в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», которая воспринимает людей как «расходный материал» и «убивает их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия». В МИД отметили, что атака на Ил-76 была преднамеренной, режим в Киеве вновь показал свою недоговороспособность и представляет угрозу всему миру.

    Ранее в Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом.

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    25 января 2024, 14:39 • Новости дня
    Во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76

    France Info: Ил-76 могли сбить Украина при помощи ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский транспортный самолет Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot («Пэтриот») американского производства, принадлежащей украинской армии, сообщил источник во французских военных кругах.

    Об этом говорится в сообщении радиостанции France Info. При этом другие детали и обоснование именно этой версии, которую привел источник, не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. В оперативных службах отмечали, что это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Кроме того, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    25 января 2024, 10:47 • Новости дня
    Найдены черные ящики сбитого ВСУ Ил-76

    РИА «Новости»: Черные ящики сбитого ВСУ Ил-76 найдены на месте крушения под Белгородом

    Найдены черные ящики сбитого ВСУ Ил-76
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены оба черных ящика воздушного судна, сообщил представитель экстренных служб.

    Источник РИА «Новости» уточнил, что найдены прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, которые находились в хвостовой части самолета. Их передали следователям.

    В Кремле ранее заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76, и призвали к международному расследованию преступлений киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    25 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Артур Смольянинов, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Ходорковский и Смольянинов встречались в Риге, рассказал актер в беседе с пранкерами. Они представились ему главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Беседы опубликованы в их Telegram-канале.

    Ходорковский налаживает контакты с покинувшими Россию медийными персонами, он призывает их возвращаться домой и «захватывать власть».


    Также Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военнослужащими, но только если выступление пройдет не публично. Артист добавил, что хочет получить гражданство Украины «под ключ» для всей семьи.

    До этого бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что готов отдать свой гонорар на нужды киевского режима.

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